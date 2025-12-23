¿Cómo reclamar la Lotería de Navidad si no me quieren pagar mi décimo compartido?

Durante el día de ayer de la Lotería de Navidad, muchas personas repetían que sus décimos eran compartidos. Es una tradición igual de típica que el turrón o los mazapanes, pero hay que tener en cuenta una serie de consejos antes hacerlo. El Despacho de Abogados Cortés y Dueñas de Toledo tiene las recomendaciones para reclamar la Lotería de Navidad si no me quieren pagar mi décimo compartido.

Consejos para reclamar la Lotería de Navidad si no me quieren pagar mi décimo compartido

Si has jugado décimos de la Lotería de Navidad compartidos con amigos, familiares o compañeros de trabajo, y ahora que ha tocado alguien se niega a darte tu parte, debes saber que la ley reconoce que el premio pertenece a todos los que participaron, aunque el décimo esté en manos de una sola persona. Para el Despacho de Abogados Cortés y Dueñas de Toledo, lo importante en este tipo de situaciones es poder demostrar que tú también formabas parte del grupo.

Hay muchas pruebas sencillas que, aunque no lo creas, bastan para reconocer que formabas parte de ese grupo y que mereces una parte del premio. Sirven desde mensajes de WhatsApp donde se hable de la participación, un Bizum o transferencia que hiciste para pagar tu parte, fotografías del décimo que te enviaron, o incluso testigos que puedan confirmar que jugabais juntos.

Vecinos de Manzaneda, León, celebran el Gordo de la Lotería de Navidad. / EPE

Lo más recomendado cuando compráis un décimo de Lotería de Navidad entre varios es dejar el nombre escrito de todos los participantes en la parte de atrás. Es lo más recomendado por el Cortés y Dueñas de Toledo, pero en caso de que no lo hayáis hecho, hay muchas pruebas que claras de que la participación es válida.

Cómo proceder si la persona que guarda el décimo no quiere repartir

Si la persona que guarda el décimo de Lotería de Navidad no quiere repartir, lo mejor es enviarle un mensaje formal o un burofax pidiendo que te entregue tu parte. También puedes avisar a Loterías y Apuestas del Estado para que no paguen el premio hasta aclararlo.

Si no hay acuerdo, se puede reclamar judicialmente para que reconozcan tu derecho a la cantidad que te corresponde. Desde el Despacho de Abogados Cortés y Dueñas de Toledo recuerdan aquí que para los burofax y a razón de la nueva Ley 1/2025 de medios de conciliación, hay que dar recomendablemente 30 días a la otra parte para que responda o conteste.

Para evitar problemas en el futuro, acostumbraos a dejar constancia por escrito: una foto del décimo en el grupo, un Bizum con el concepto “Lotería”, o una lista de participantes. Eso suele evitar discusiones.

Además, en Cortés y Dueñas tienen una importante consideración porque no solo se trata de dejar por escrito las personas que han participado en la compra, también hay que especificar las personas que van a recogerlo. Si en el contrato, mensaje o décimo pone que participan cuatro personas, no se va a cobrar si no van esas cuatro personas a ello. Hay que dejar por escrito los nombres y apellidos de la persona o personas que irían a hacer la gestión.