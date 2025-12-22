¿Te ha tocado un premio en Toledo? Cinco consejos clave para los afortunados de la Lotería de Navidad

Este 22 de diciembre es sinónimo de alegría para unos pocos gracias al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Para el resto, quedará en el aire un saber agridulce, con el consuelo y esperanza de que el año que viene puede ser tu año. En Toledo, de momento, ha caído el primer cuarto premio: 78477.

Sin embargo, si resultas ser uno de los pocos agraciados, será mejor que sigas esta serie de consejos para no dejarte apabullar por el momento ni malgastar tu nueva fortuna cometiendo errores absurdos que terminarán pasándote factura.

No perder el norte

Gestiona con cabeza el premio. La primera recomendación parte de la premisa de no ser presos de la emoción ni dejarse llevar por compras compulsivas. De primeras, busca cuanto antes una notaría para compulsar el décimo. La siguiente parada será a una de las entidades bancarias concertadas para cobrar el premio (BBVA y Caixabank).

Cabe destacar que esto último atañe a los premios que superen los 2.000 euros. Para aquellos premios inferiores a esa cifra, también podrás dirigirte a una administración de Lotería de las 197 que se encuentran en Toledo. Los premios pueden ser reclamados la misma tarde del día 22 de diciembre.

Contárselo a personas de absoluta confianza

No dejes saber más que a personas de absoluta confianza que has resultado ser uno de los ganadores en la lotería. Esta noticia podría afectar a relaciones no tan sólidas en busca de, principalmente, interés económico. Sin cambiar radicalmente de vida, es necesario detenerse a pensar y a reflexionar. Planificar es la clave. Es fundamental preguntarse qué queremos hacer con esa nueva cantidad de dinero.

Tener en cuenta lo que se lleva Hacienda

Debes tener en cuenta que el importe limpio que ingresarás en tu cuenta por haber sido premiado con el Gordo, 400.000 euros por décimo, descenderá, tras el pago de impuestos, a 320.000 euros. Los premios de este estilo tributan al 20%, con la excepción de los primeros 40.000 euros.

Por ejemplo, en este caso, un premio de 400.000 euros implicaría pagar 72.000 euros en impuestos, quedando un total neto de 328.000 euros. Hay que tener en cuenta este cambio de cifras a la hora de planificar qué hacer con el dinero.

No olvidarse de tapar agujeros

En la misma línea de evitar derrochar el dinero en lujos extremos, el consejo general es utilizar parte de ese premio para 'tapar agujeros' y eliminar cualquier tipo de deuda. Una vez eliminadas las deudas, se estima que el mejor reparto posible de los ingresos sería ahorrar un 85 % y destinar no más del 15 % a caprichos.

Si quieres invertir, ponte en manos de profesionales

En cuanto a la idea de invertir, se recomienda siempre ponerse en manos de profesionales, asesores legales y fiscales. Un buen asesor financiero será capaz de conocer perfectamente el perfil de su cliente para recomendarle productos e inversiones que se adapten a sus expectativas y necesidades.

