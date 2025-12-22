Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La administración de Toledo más afortunada de la Lotería de Navidad: reparten un cuarto y un quinto premio

La administración de Doña Lola, un negocio familiar, vendió décimos del cuarto premio (25508) y del quinto (60649), sumando un nuevo éxito tras el tercer premio del año pasado

La administración de Doña Lola ha repartido un cuarto y un quinto premio de la Lotería de Navidad

Regina Ruiz

Toledo

En la administración de Doña Lola a pocos pasos de la Plaza de Zocodover de Toledo ha sido de las más afortunadas en el sorteo de Lotería de Navidad. Con un quinto y cuarto premio han repartido suerte en esta edición.

Se trata de la administración más antigua de la capital y es un referente tanto para los vecinos como para los turistas. Ese es uno de los secretos de Cristina, su gerente, que afirma que pasa tanta gente por este local que es inevitable ser de los más afortunados.

Creen que han venido diez décimos de cada número: el 25508 (cuarto) y el 60649 (quinto). Esta administración, que ya repartió el año pasado un tercer premio, recibe el nombre de la lotera original, Lola, la abuela de Cristina.

Este es un negocio familiar conocido por todos. Están muy felices de poner Toledo en el mapa y esperan poder ayudar a muchas personas que lo necesiten. Aún no han llamado ni se ha acercado nadie preguntando por el premio, pero esperan ansiosos recibirles.

Este es el dinero que te puedes llevar por acertar las tres últimas cifras del Gordo de la Lotería de Navidad: ¿se acumula a otros premios?

De la predicción de Rappel al tropezón de una abuela en el Teatro real: los mejores momentos y memes del sorteo de la Lotería de Navidad

Esta es la administración que ha repartido dos grandes premios de la Lotería de Navidad: "Millones de euros"

La administración de Toledo más afortunada de la Lotería de Navidad: reparten un cuarto y un quinto premio

Rappel por fin acierta: esta es la administración de Madrid que ha repartido tres grandes premios de la Lotería de Navidad