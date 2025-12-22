SORTEO EXTRAORDINARIO
La administración de Toledo más afortunada de la Lotería de Navidad: reparten un cuarto y un quinto premio
La administración de Doña Lola, un negocio familiar, vendió décimos del cuarto premio (25508) y del quinto (60649), sumando un nuevo éxito tras el tercer premio del año pasado
En la administración de Doña Lola a pocos pasos de la Plaza de Zocodover de Toledo ha sido de las más afortunadas en el sorteo de Lotería de Navidad. Con un quinto y cuarto premio han repartido suerte en esta edición.
Se trata de la administración más antigua de la capital y es un referente tanto para los vecinos como para los turistas. Ese es uno de los secretos de Cristina, su gerente, que afirma que pasa tanta gente por este local que es inevitable ser de los más afortunados.
Creen que han venido diez décimos de cada número: el 25508 (cuarto) y el 60649 (quinto). Esta administración, que ya repartió el año pasado un tercer premio, recibe el nombre de la lotera original, Lola, la abuela de Cristina.
Este es un negocio familiar conocido por todos. Están muy felices de poner Toledo en el mapa y esperan poder ayudar a muchas personas que lo necesiten. Aún no han llamado ni se ha acercado nadie preguntando por el premio, pero esperan ansiosos recibirles.
