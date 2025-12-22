SORTEO EXTRAORDINARIO
Esta es la administración de Toledo en la que ha caído el tercer premio de la Lotería de Navidad
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha recaído en el número 90.693, agraciado con 500.000 euros a la serie, lo que supone 50.000 euros por décimo.
El número ha sido cantado este lunes, durante la mañana, en el Teatro Real de Madrid, y ha repartido la suerte en distintos puntos de la geografía española. Entre ellos, el premio ha llegado a Toledo.
En la capital toledana, el tercer premio se ha vendido en una administración situada en el Paseo de la Rosa, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.
El tercer premio es uno de los más destacados del sorteo y vuelve a dejar un importante pellizco económico en ambas localidades, en una jornada marcada por la emoción y la expectación del tradicional sorteo navideño del 22 de diciembre.
Dónde cobrar tu décimo premiado en Toledo
Premios inferiores a 2.000 €
Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), los premios menores a 2.000 euros por décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. Estos pagos se suelen realizar en el momento y no requieren de trámites adicionales.
En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum, una opción que sigue disponible y se ha popularizado en los últimos años. Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar dichos premios.
Premios a partir de los 2.000 €
Si los premios acumulan un importe igual o superior a 2.000 euros, estos se cobrarán en las dos entidades financieras autorizadas según el SELAE: BBVA y Caixabank. Para estos premios, el banco realiza la identificación del ganador en sus sucursales y aplica la retención fiscal correspondiente.
Ambas entidades actúan como colaboradores oficiales de SELAE y cuentan con oficinas distribuidas por toda España, lo que garantiza que la mayoría de ganadores puedan gestionar el trámite de forma cómoda. Es importante recordar que los premios están sujetos a una retención fiscal del 20% a partir de los primeros 40.000 euros exentos.
