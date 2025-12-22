SORTEO DE NAVIDAD 2025
El 78477, primer cuarto premio del Sorteo de Navidad 2025, dotado con 200.000 euros cae en Toledo
El número 78.477, premiado con 200.000 euros a la serie, fue cantado a las 09.53 horas en la segunda tabla del sorteo navideño
El número 78.477 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie (20.000 euros por décimo).
El número fue cantado a las 09.53 horas, en el séptimo alambre de la segunda tabla, repartiendo la suerte en la ciudad de Toledo. En concreto, el premio se ha vendido en la administración número 12, conocida como La Caprichosa, situada en la calle Comercio, 27, en pleno Casco Histórico de la capital.
Según ha confirmado la propia administración, se han vendido 10 décimos del número premiado, lo que supone un total de 200.000 euros repartidos entre los afortunados compradores.
La administración La Caprichosa lleva siete años repartiendo premios, consolidándose como un punto habitual de suerte para vecinos y visitantes en uno de los enclaves más emblemáticos de Toledo.
