Esto es lo que debes hacer si pierdes un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Aunque nos cueste creerlo, puede ocurrir que te toque la Lotería de Navidad tu décimo sea uno de los premiados del 22 de diciembre. Si por bajas expectativas o por un despiste has perdido ese décimo premiado, no hay que perder los nervios. El despacho de abogados Cortés y Dueñas de Toledo nos da las claves de cómo tienes que actuar en estos casos.

Perder un décimo premiado de la Lotería de Navidad no tiene que significar que se quede sin cobrar. Lo importante es actuar rápido, para evitarte los máximos problemas y que haya final feliz.

Los consejos del despacho de abogados de Toledo si pierdes un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Desde el despacho de abogados de Toledo Cortés y Dueña, reconocen que perder un décimo premiado es un susto enorme, pero no significa que ya no puedas cobrarlo. En cuanto descubras que no lo tienes contigo o que no sabes dónde está, hay que actuar rápido y presentar una denuncia en la Policía o Guardia Civil. Tienes que explicar que lo has perdido o te lo han robado.

Para evitar que el problema vaya a más, es importante recordar el número del décimo. Otra buena opción es buscar si tienes alguna fotografía del décimo de la Lotería de Navidad en cuestión en el que se vean todos los datos. Con la denuncia que pongas en la Policía, servirá para bloquear el pago y asegurarte, por lo menos, de que no habrá otra persona que lo cobre por ti.

El siguiente paso, según el despacho de abogados de Toledo Cortés y Dueñas, es que debes comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado para que congelen el premio mientras se aclara quién es el verdadero dueño.

Los niños de la Residencia San Ildefonso de Madrid Piero Rai Chávez (d) y Alisce Ríos (i), muestran el número 45.456, otro quinto premio dotado con 60.000 euros a la serie, durante el sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra este domingo en el Teatro Real, en Madrid. / EFE/Javier Lizón

En el caso de que el décimo premiado de la Lotería de Navidad no aparezca nunca, normalmente hay que acudir a un notario o al juzgado. Ahí reconocerán oficialmente que tú eres el titular. Una vez esté resuelto, podrán pagarte.

¿Qué ocurre si alguien cobra mi décimo premiado de la Lotería de Navidad?

Otro caso al que podemos enfrentarnos si hemos perdido nuestro décimo premiado de la Lotería de Navidad es que alguien ya lo haya cobrado por ti. En esa situación todo dependerá de cómo actuó esa persona.

El despacho de abogados Cortés y Dueñas de Toledo explica que si la persona que cobra el décimo premiado por ti, lo hizo de mala fe, es posible reclamar e incluso acudir a la vía penal. Si actuó creyendo de buena fe que era suyo, puede ser más complicado, pero cada caso se analiza de forma individual.

El consejo que comparten estas abogadas para evitar cualquier tipo de problemas es el de siempre sacar una fotografía a tus décimos de la Lotería Nacional. Debe ser por las dos caras y en cuanto lo compras.