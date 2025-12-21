SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
Dónde cobrar tu décimo premiado en Toledo: anticípate a todos por si eres premiado en la Lotería de Navidad
Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estados (SELAE), los premios inferiores a 2.000 euros se podrán cobrar en los 197 puntos oficiales de venta de la ciudad
Cada año, tras la Lotería de Navidad, miles de agraciados se hacen la misma pregunta: dónde debo acudir para poder cobrar mis premios. Aunque el funcionamiento es sencillo, muchos tienen dudas sobre los décimos, plazos, bancos autorizados o si es posible cobrar a través de Bizum.
Si bien los importes más pequeños se gestionan de forma sencilla en los puntos de venta oficiales, 197 en el caso de Toledo, los premios de mayor cuantía siguen un procedimiento distinto y solo pueden abonarse en determinadas entidades financieras.
Premios inferiores a 2.000 €
Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), los premios menores a 2.000 euros por décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. Estos pagos se suelen realizar en el momento y no requieren de trámites adicionales.
En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum, una opción que sigue disponible y se ha popularizado en los últimos años. Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar dichos premios.
Premios a partir de los 2.000 €
Si los premios acumulan un importe igual o superior a 2.000 euros, estos se cobrarán en las dos entidades financieras autorizadas según el SELAE: BBVA y Caixabank. Para estos premios, el banco realiza la identificación del ganador en sus sucursales y aplica la retención fiscal correspondiente.
Ambas entidades actúan como colaboradores oficiales de SELAE y cuentan con oficinas distribuidas por toda España, lo que garantiza que la mayoría de ganadores puedan gestionar el trámite de forma cómoda. Es importante recordar que los premios están sujetos a una retención fiscal del 20% a partir de los primeros 40.000 euros exentos.
Plazo para cobrar los premios
El derecho al cobro de los premios de la Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo. Es decir, los premios pueden cobrarse hasta marzo de 2026.
Requisitos imprescindibles para cobrar el premio
Aunque parezca evidente, hay que cumplir una serie de requisitos para poder hacer efectiva la transferencia del dinero del premio:
- Presentar el décimo, resguardo o participación
- Acudir a partir de la tarde del 22 de diciembre, cuando SELAE finalice la verificación de los números extraídos
- En caso de participaciones, el organizador debe presentar el décimo original en el banco o administración correspondiente
- Si el décimo se comparte, identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades financieras
¿Y si el décimo o resguardo está deteriorado?
En el caso de que bien el décimo, o resguardo, sufra algún deterioro, el cliente debe personarse en un punto de venta de Loterías, cumplimentar el formulario "Solicitud de pago de premios", firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.
