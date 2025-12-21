¿Sabes cuál es el curioso día navideño que coincide con el de menos nacimientos de todo el año?

En 2024 hubo en España 318.005 nacimientos, lo que supuso un descenso del -0,8 % respecto a 2023, una realidad preocupante para el futuro de nuestra población. Y dentro de los 12 meses y 365 días que tiene el año, las posibilidades son muy amplias para nacer, pero hay meses en concreto que son en los que más y menos vidas nacen, ¿te haces una idea de cuáles son?

Octubre se lleva la palma siendo el mes con más nacimientos. Al menos así fue en 2024, cuando durante este mes se registraron un total de 28.288 nacimientos, lo que es un 8,89 % del total del año. Si ampliamos la mira, estos fueron los cinco meses con más nacimientos en todo el país:

Octubre, 28.288 Agosto, 27.512 Enero, 27.125 Septiembre, 27.101 Noviembre, 26.724

¿Y los meses con menos nacimientos?

El mes con menos nacimientos en España, al menos en 2024, fue abril, con 24.646. Pero el día con menos nacimientos del año, curiosamente, es el Día de Navidad, el 25 de diciembre.

Una fecha que, entre otras cosas, se debe a la programación de los partos por parte de los hospitales y clínicas para que no sucedan en días tan señalados. Otros días en los que hay pocos nacimientos son otros señalados como 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, y 6, 8, 24 y 31 de diciembre.

Los nacimientos han bajado un 25 % en los últimos años

La realidad es que cada año baja el número de nacimientos en España. Así lo demuestran los datos.

En 2014 nacieron 427.595

En 2015, 420.290

En 2016, 410.583

En 2017, 393.181

En 2018, 372.777

En 2019, 360.617

En 2020, 341.315

En 2021, 337.380

En 2022, 329.251

En 2023, 320.656

Y en el último año, 2024, 318.005

La tendencia está clara. Cada año que pasa menos nacimientos hay, mientras la población envejece. En 2023 la media de hijos por mujer fue de 1,12, lo que es al mínimo histórico y sitúa a España entre los países con menos tasa de fecundidad de Europa.