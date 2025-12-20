Esta tienda de Toledo vende uno de los turrones más desconocidos: “Solo lleva tres ingredientes”

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, tanto los mazapanes como los turrones se convierten en los productos estrella que nadie quiere quedarse sin ellos en Toledo. Y es que este sector, que tiene un valor de mercado de 68 millones de euros anuales, cada español gasta una media de 7,90 euros al año. Mientras que el consumo anual de turrón y mazapán por persona en España es de 0,70 kg. En el caso del turrón cada vez se pueden ver nuevos sabores en el mercado. La imaginación en este producto no tiene límites. Y prueba de ello es esta tienda en la capital toledana donde hay turrones de todos los sabores...

¿Alguna vez te has imaginado cómo sería mezclar el turrón con el roscón de reyes? En la tienda 1880, ubicado en la calle Comercio, 24; esta franquicia ha mezclado dos de los postres favoritos de las navidades. Y para aquellos que no quieran esperar a enero para comer roscón... este turrón es un 2x1. Este es uno de sus más de 30 turrones diferentes, entre los que también hay opciones sin gluten y sin azúcares añadidos.

Más de treinta sabores: de los más clásicos a los más exóticos

Frente a los clásicos turrones de Jijona, de almendra, yema o chocolate, también encontramos sabores que siguen las últimas tendencias, como el de chocolate de Dubai; o para aquellos que quieran innovar, como el turrón tiramisú, panettone o fruta de la pasión. Mientras que también otro de los que más destacan es el turrón de chocolate con gin fresa Puerto de Indias.

El precio de todos los turrones, de 200 gramos, no alcanza los 10 euros. Además, la tienda también ofrece varios packs 'degustación' con varios sabores para aquellos que no se decanten por uno solo. Aparte, la franquicia vende otros productos típicos de estas fechas como mazapanes, polvorones o dulces de Navidad.

300 años de historia

Hace dos años esta tienda de la marca de turrones y dulces aterrizó en Toledo. Y desde entonces, sus productos no fallan en muchas casas de la capital. Esta es uno de los 14 establecimientos con los que cuenta la franquicia, con 300 años de historia; ya que fue fundada en 1725 con su primer obrador artesanal dedicado al turrón en Jijona (Alicante).

Mientras que la fecha que da nombre a la marca, 1880, se debe a la fecha histórica en la que se escribe su receta del turrón. De esta manera, su consumo se atribuía a un tipo de clientela interesado en la cultura gastronómica y con gusto por un producto de calidad. En esta receta, los ingredientes esenciales y de primera calidad son: la almendra y la miel.