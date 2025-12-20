A la espera de la Lotería de Navidad, la primera idea que se le viene a muchos soñando con el Gordo es el de quitarse la hipoteca. La vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles desde los últimos años y con un premio de esas características pensamos que se puede borrar. Lo cierto es que si es tu idea con algún premio, tienes que tener en cuenta una serie de consejos del despacho de abogados de Toledo de Cortés y Dueñas.

¿Es buena opción quitarse la hipoteca si te toca el Gordo en la Lotería de Navidad este año?

Si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad y quieres usar el dinero para amortizar tu hipoteca, lo primero que debes saber es que no podrás destinar todo el premio. Según explica el despacho de abogados de Toledo Cortés y Dueña, solo los primeros 2.500 euros están libres de impuestos y el resto tributa al 20%. Esta cantidad se descuenta automáticamente cuando cobras.

Con el dinero neto que recibas, puedes pagar una parte o la totalidad de tu hipoteca de la vivienda. Hay que recordar que la ley te reconoce el derecho a amortizar anticipadamente, lo que reduce la deuda y te permite ahorrar intereses futuros.

Sin embargo, las abogadas de Toledo de Cortés y Dueñas tienen un importante consejo que darte si piensas en quitarte la hipoteca con el Gordo de la Lotería de Navidad. "Ahora bien , algunas hipotecas incluyen una pequeña comisión por amortización anticipada, aunque está muy limitada por ley: en las variables, como máximo un 0,15% si amortizas en los primeros cinco años o un 0,25% si lo haces en los tres primeros, y si tu contrato no recoge ninguna comisión, el banco no puede cobrarte nada", explican.

Los españoles en Lotería de Navidad gastarán unos 2 euros más de media que el año pasado en Lotería de Navidad. / Manu Mitru

Es importante revisar si tu hipoteca incluye esa comisión y cómo afectaría a tus cuentas antes de tomar la decisión de pagar la hipoteca de la vivienda.

¿Cómo tengo que proceder si quiero quitarme la hipoteca con el Gordo de la Lotería de Navidad?

Según Cortés y Dueñas, para proceder y quitarte la hipoteca con el Gordo de la Lotería de Navidad, solo tienes que comunicar a tu entidad que quieres amortizar. En un plazo de tres días deben informarte del importe exacto y, en su caso, de la comisión aplicable.

En general, emplear el premio para reducir la hipoteca es ventajoso porque disminuye el coste total del préstamo, siempre que tengas en cuenta la retención fiscal del premio y revises las condiciones de tu contrato hipotecario, pero no siempre tiene que ser la mejor opción. "Sin embargo, como abogados conocedores del sector bancario, aconsejamos mejor invertir ese dinero y que produzca cierta rentabilidad para que esa misma rentabilidad sea la que "pague” las comisiones".

Además, también hay que tener en cuenta que: "No es lo mismo amortizar una hipoteca de 30 años en el año 4 de vida del préstamo que en el año 23 del préstamo, ya que las comisiones no son las mismas", recuerdan desde el despacho de abogados de Toledo Cortés y Dueñas.