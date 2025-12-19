LOTERÍA DE NAVIDAD
El Gordo de Navidad solo ha caído una vez en Toledo capital: estas son las otras ciudades donde nunca ha tocado
Desde 1812 se lleva celebrando este sorteo tan tradicional en nuestro país y 212 ediciones más tarde todavía hay algunas capitales de provincia que no han disfrutado del primer premio, El Gordo
Este lunes a las 9 de la mañana arrancará, como cada año, el sorteo de la Lotería de Navidad, que ilusiona a todos los hogares del país. Los niños del colegio San Ildefonso volverán a poner voz al sorteo más tradicional que tenemos. En 1812 se celebró el primer sorteo y, 212 ediciones más tarde, hay varias capitales de provincia en las que todavía no ha caído el Gordo, ¿sabes cuáles son? ¿tocará, por fin, este año?
Las ciudades más y menos afortunadas con la Lotería de Navidad
Madrid es la ciudad con más fortuna en la Lotería de Navidad, con un total de 84 ocasiones en las que ha caído el Gordo. Le siguen Barcelona (44 veces), Sevilla (19), Bilbao (16) y Valencia (15), según datos de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas (SELAE). En Toledo tan solo ha tocado en la capital de provincia una vez: fue en 2023 con el 88.008. Y la administración de 'La Caprichosa' lo repartió.
Sin embargo, hay otras capitales de provincia que todavía no están en la lista de afortunados en este sorteo navideño:
- Melilla
- Tarragona
- Ávila
En estas tres ciudades no ha caído en la capital de provincia, aunque sí en algunos de sus municipios. En Tarragona, localidades como Salou o Reus han sido agraciadas, mientras que en Ávila el Gordo ha caído en tres municipios.
Y hasta 2022 había otras tres capitales donde nunca cayó el Gordo: Gerona, Jaén y Toledo. Pero la fortuna sonrió a las tres en 2023. También hay otras capitales en las que, a pesar de que sí ha caído, lleva sin tocar más de un siglo: por ejemplo, en Lleida, tocó por última vez en 1901.
¿Cuánto gastamos de media en décimos?
Forma parte de una de las tantas tradiciones que tenemos en Navidad y, según un estudio de Loterías y Apuestas del Estado en este 2025 gastaremos de media 76,08 euros por persona, lo que supone un incremento de más de dos euros respecto a los 73,84 euros del año pasado. Dentro de este gasto medio a nivel nacional, la comunidad que lidera la inversión en la Lotería de Navidad es Castilla y León (121,28 euros), seguida por Asturias (119,76 euros) y La Rioja (113,96 euros). Donde menos gastarán es en Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros).
En total, se han puesto a la venta 198 millones de décimos con los que habrá en juego 2.772 millones de euros, es decir, 70 millones más que en 2024.
Como se suele decir, la suerte está echada, y tanto Melilla, Tarragona como Ávila esperan entrar en este 2025 en la lista de los afortunados.
