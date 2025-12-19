¿Habrá nevadas este fin de semana en Toledo? Esta es la predicción de la AEMET con aviso naranja

Durante este fin de semana y hasta el lunes, una masa de aire polar llegará a España y traerá las temperaturas más bajas del mes. Incluso, se van a dar nevadas en diferentes puntos de la península, según señala la AEMET. Una de las comunidades con aviso naranja es Castilla - La Mancha y los vecinos de Toledo tendrán que estar muy pendientes del cielo y abrigarse con ganas.

La gran pregunta es si las nevadas también llegará a Toledo durante este fin de semana. Lo cierto es que todo indica que el sol no va a salir en estos días y que el bajón de las temperaturas va a ser notable.

¿Habrá nevadas este fin de semana en Toledo? La predicción según la AEMET

A pesar de que el tiempo va a ser my inestable durante el fin de semana, todo parece indicar que no habrá nevadas en Toledo, según la AEMET. Desde hoy viernes, la lluvia llegará a la ciudad y se mantendrá hasta la mitad de la próxima semana.

De este tiempo poco favorable de Toledo, el día más tranquilo será el sábado. Las precipitaciones llegarán a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, pero el resto del día se podrá disfrutar con cielos nublados, únicamente. Eso sí, habrá que poner especial atención al viento, con ráfagas de aire que pueden alcanzar los 15 km/h.

El tiempo en Toledo: este será el día de más lluvia / Leyendas de Toledo

Sin duda, lo peor del fin de semana en Toledo será el domingo, el único día en que puede haber riesgo de nevadas con las bajas temperaturas que se van a experimentar: mínimas de 2 grados. Además, la AEMET avisa de que va a ser tiempo de tormenta, con probabilidad de precipitaciones al 100%, tormentas con rayos y truenos y rachas de viento de hasta 20 km/h. Por si fuera la cota de nieve en la provincia alcanzará los 1.200 metros.

¿Cómo será el tiempo la próxima semana en Toledo según la AEMET?

Aunque el riesgo de nevadas en Toledo se acaba el lunes, lo cierto es que el mal tiempo no va a dejar a la ciudad en la próxima semana. La lluvia va a continuar con fuerza, como mínimo hasta el miércoles.

El lunes 22, día de la Lotería de Navidad, la mañana será lluviosa en Toledo, por lo menos hasta las 12 del mediodía. A partir de ese momento, se quedará en un cielo nublado, pero de temperaturas muy bajas, ya que la mínima será de 0 grados y la máxima de 8. También habrá que tener cuidado con el viento, que seguirá soplando con fuerza.

Durante el martes experimentaremos una subida de las temperaturas, con máximas de 11 grados y mínimas de 5. Aunque el frío de un descanso, lo cierto es que las precipitaciones no y la probabilidad de lluvias es del 75%.

Según la AEMET, el miércoles será el último día con lluvias en Toledo, además de que podremos ver el sol en algunos puntos del día. Definitivamente, terminarán las precipitaciones el jueves, para celebrar el día de Navidad por todo lo alto.