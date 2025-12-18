Este turrón de Toledo es uno de los dos únicos que la OCU considera como "saludables" para la Navidad

Una parte fundamental de la Navidad son los dulces. Ya sea el panettone viral de una panadería o el Roscón de Reyes más vendido, hay opciones para todos los gustos, pero no todas ellas son buenas para nuestro cuerpo. En el caso de los turrones, el favorito de muchos, la OCU ha publicado un análisis de las opciones del mercado con solo dos consiguiendo el aprobado por ser "saludables" y uno de ellos es de Toledo.

En su análisis, la OCU avisa de que las ventas de turrón de chocolate crujiente, con arroz inflado, casi doblan a las de las tradicionales de almendra con miel, duros o blandos de Jijona. Sin embargo, consideran que su calidad tiene mucho margen de mejora: solo 13 de los 45 turrones analizados llevan más de un 30% de cacao. Lo sustituyen, advierten desde la organización, grasas más baratas, como el aceite de girasol o la grasa de palma.

El turrón de Toledo que recomienda la OCU por ser "saludable"

Solos dos opciones de turrón del mercado han conseguido el aprobado de la OCU en su análisis. Uno es el crujiente de chocolate blanco de Flor de Navidad del supermercado Aldi, con un 64 sobre 100 y un solo aditivo. La otra opción que también ha conseguido una nota de 64 es el turrón estilo chocolate de Dubái de la marca Delaviuda, todo un referente de Toledo.

Para la OCU, destaca en degustación, tiene un precio muy similar al resto de opciones con estilo chocolate Dubái y solo cuenta con un aditivo en su receta. Su precio es de 12,98 euros de 170 gramos, alcanzando los 76,38 €/kg. La organización recomienda un consumo moderado de este tipo de dulces y recuerda que una tableta de chocolate con un alto contenido de cacao suele tener una calidad nutricional superior, lo mismo que el clásico turrón duro o blando, aunque su precio puede ser superior.

El turrón estilo chocolate Dubái de Toledo que la OCU considera "saludable" / Delaviuda

La confitería Delaviuda de Toledo describe este turrón estilo chocolate Dubái como: "un turrón relleno de una irresistible crema de pistacho crujiente recubierta de con nuestro delicioso chocolate". En su página web puedes encontrar combinaciones de lo más originales, fusionando lo mejor de la tradición y la innovación.

La historia de la confitería Delaviuda de Toledo

Tanto para los seguidores del turrón como de los dulces en general, la confitería Delaviuda es todo un referente. Comenzaron en 1927, casi 100 años de historia, y son ya tres generaciones las que han buscado la máxima calidad en sus postres desde la localidad de Sonseca.

Todo comenzó cuando el matrimonio formado por Don Manuel López y Doña María Rojas decidieron abrir una pequeña confitería. En 1939, la desgracia llega al matrimonio con el fallecimiento de Manuel, quedando María al frente del negocio familiar. Con su gestión, la marca fue incrementando su popularidad y años después sería el hijo de ambos, Alfredo López Rojas, el que tomaría las riendas con la construcción de la actual planta productiva.

Hoy en día, con la tercera generación de la familia López Rojas a cargo de su gestión, se ha consolidado como un grupo empresarial internacional.