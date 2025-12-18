Toledo usará megafonía en el dispositivo de seguridad de Navidad: para qué sirve y cuándo entra en funcionamiento

Toledo es una ciudad en la que las aglomeraciones de personas son habituales, pero desde el encendido de luces del 21 de noviembre, esa afluencia de gente se ha incrementado hasta las últimas horas del día. En busca de mejorar el paso por las calles más transitadas, el ayuntamiento ha planteado un nuevo dispositivo de seguridad para la Navidad con importantes novedades, en comparación de años anteriores, como la del sistema de megafonía.

Se espera que desde mañana viernes, en las zonas más transitadas del Casco Histórico contarán con el sistema de megafonía del Corpus para alertar de posibles incidentes. Con esta medida, el Ayuntamiento de Toledo quiere garantizar la seguridad máxima en el recorrido navideño.

El dispositivo de seguridad de Navidad en Toledo con megafonía

El Casco Histórico de Toledo usará la megafonía de la procesión del Corpus Christi durante la Navidad para alertar sobre posibles incidentes a causa de las grandes aglomeraciones de personas. Este sistema comenzará mañana viernes, si su instalación lo permite, porque es el fin de semana el momento con mayor afluencia, coincidiendo con los días de descanso, perfectos para escapadas.

Este sistema de megafonía se enfocará especialmente en las calles de Hombre de Palo, Cuatro Calles o Martín Gamero. Es la zona más concurrida del recorrido navideño en la ciudad y por tanto donde se pueden dar más incidentes con los que hay que estar en alerta.

El montaje de Navidad de Toledo ha crecido con 100.000 puntos de luz LED más que en 2024. / Leyendas de Toledo

Inés Cañizares, concejala de seguridad, explicó la necesidad de esta novedad para hacer frente a las aglomeraciones de la Navidad en Toledo: "Si planteamos la hipótesis de que pueda suceder una especie de estampida o que una persona sufra un infarto, puse sobre la mesa algo que creo que puede ser novedoso, pero que nos puede servir, como es la megafonía". Añadió que los agentes ya han puesto al corriente a los electricistas del ayuntamiento, los encargados de esta instalación.

El sistema de megafonía que se va a utilizar es un préstamo de la Catedral Primada de Toledo tras la solicitud tramitada al Cabildo. "Nos cederán esa megafonía para que la podamos instalar donde la policía considere oportuno con el fin de llamar a la calma" ante emergencias o incidencias. La concejala y vicealcaldesa agradeció este gesto.

Las otras medidas de seguridad en Toledo para esta Navidad

Además del sistema de megafonía para alertar de posibles incidentes, hay otras medidas de seguridad que ya se están implantando en el Casco Histórico para garantizar que se disfruta de esta Navidad. En esta edición hemos vuelto a ver el dispositivo de sentido único peatonal para caminar por las calles del Casco Histórico y evitar las grandes aglomeraciones. Se activará solo cuando la Policía Local lo vea necesario porque se supera el aforo.

La gran novedad de este año es que el sentido peatonal es el mismo del tráfico rodado. Esto permite una mejor organización de la circulación y evitar posibles accidentes cuando coincidan vehículos y peatones por la zona del dispositivo.

Se permite siempre el paso a las personas residentes en la zona acotada por el dispositivo. El recorrido estará siempre, habilitando el sentido único desde la plaza del Ayuntamiento y Arco de Palacio hacia la plaza de Zocodover, que son las zonas más transitadas.