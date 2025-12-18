Toledo aprueba el presupuesto más alto de su historia: 119,6 millones de euros que mejorarán la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este jueves el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, el tercero de esta legislatura. La nueva cifra asciende a 119,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,61 % respecto al año anterior. Las cuentas han salido adelante con el voto a favor del PP y VOX y el voto en contra del PSOE e IU-Podemos, y tras pasar por la comisión de Hacienda.

Un presupuesto que, según el concejal de Hacienda, está "compensado, sostenible y diseñado para dar cobertura a los servicios públicos que se prestan a todos los toledanos".

Este es el "tercer presupuesto de la legislatura"

El concejal ha destacado durante su discurso el carácter negociador del presupuesto, señalando que "por primera vez hemos tendido la mano y atendido algunas de las propuestas presentadas por los grupos políticos". Además, ha expresado su deseo de que este paso "sea el inicio de un camino, gobierne quien gobierne, porque creo que entre todos hacemos ciudad y podemos mejorar el ayuntamiento".

Asimismo, ha aprovechado para recalcar durante su intervención que se trata del "tercer presupuesto de la legislatura", subrayando la importancia de cumplir con la responsabilidad institucional de someter las cuentas al debate y aprobación plenaria.

Por último, ha hecho hincapié en la necesidad de "atender todas las iniciativas que sean positivas para Toledo, vengan de donde vengan, sin mirar las siglas políticas".

Principales hitos del presupuesto de gastos

En cuanto a las operaciones más importantes dentro del presupuesto de gastos, el concejal ha explicado que el capítulo de personal crece un 8,91%, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios aumentan un 4,57%. Los gastos financieros se reducen un 17,09 % y las transferencias corrientes disminuyen un 2,47 %.

Destaca especialmente el incremento del fondo de contingencia, que sube un 63,55 %, y el "fuerte impulso a las inversiones reales", que aumentan un 155,37 %, cuyo detalle se explicará de forma pormenorizada. Por su parte, las transferencias de capital caen un 14,18 %, el activo financiero se mantiene sin cambios y los pasivos financieros se reducen un 11,26 %.

Finalmente, Juan José Alcalde, ha afirmado que "este presupuesto recoge propuestas reales y necesarias para la ciudad, muchas de ellas planteadas por asociaciones vecinales y recogidas en los consejos de participación y en este pleno". En su opinión, "son unos buenos presupuestos para los toledanos y los que Toledo necesita a día de hoy".