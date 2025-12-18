El pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha, con el baúl perdido de Santa Teresa, y que es ideal para una escapada en Navidad

La provincia de Toledo tiene 204 municipios, y la gran mayoría de ellos merecen ser visitados, porque, más allá del Casco Histórico de la capital, cada una de estas localidades tienen un patrimonio y una historia detrás que son dignas de ser conocidas por los amantes de la historia española. Y el pueblo al que nos referimos esta ocasión en concreto goza de una leyenda que le hace ser más especial si cabe.

No, si vas a visitar esta localidad no te esperes grandísimos monumentos, sino un lugar repleto de pequeños detalles que solo los viajeros curiosos son capaces de ver y valorar.

Se trata de Villarrubia de Santiago, municipio ubicado en la comarca de la Mesa de Ocaña, con una superficie de 155 km² y tan solo 2.559 habitantes. El Casco Histórico de esta localidad mantiene intacto el encanto de las antiguas villas toledanas: calles en pendiente, casas de muro, y hasta patios donde todavía sobreviven con pozos con siglos de antigüedad.

La leyenda que relaciona a Villarrubia de Santiago con Santa Teresa

Este municipio es considerado el más antiguo de Castilla-La Mancha, con fundación oficial en 1204 por el maestre de la Orden de Santiago. Y está estrechamente vinculado con Santa Teresa de Jesús, ya que cuenta la leyenda que durante una de sus rutas por la península ibérica en las que se dedicaba a fundar conventos, olvidó un baúl en la iglesia de San Bartolomé, en Villarrubia de Santiago.

El baúl de Santa Teresa olvidado en el municipio toledano / Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago

Este baúl, que todavía se exhibe en la iglesia, es del siglo XVI y contiene inscripciones que lo asocian con Teresa de Cepeda, nombre secular (civil) de la santa. Esta reliquia ha sido vital para poner en el mapa a la localidad, más allá de la belleza de sus calles. Además, es totalmente gratuito para los turistas poder visitarlo. La iglesia donde se encuentra es un edificio renacentista con una torre de cinco cuerpos y un retablo mayor de transición barroca.

Más allá del baúl, una localidad que merece la pena ser visitada: la recomienda hasta la revista Viajar

La Iglesia de San Bartolomé, construida entre los siglos XV y XVI, es el monumento más destacado del pueblo, y desde su torre se puede apreciar todo el paisaje. Pero, más allá de este edificio, se puede disfrutar de muchos otros:

Ermita el Castellar . Una nave dividida en tres tramos y cubierta por bóveda de cañón con lunetos. La capilla Mayor cubierta por cúpula de media naranja sobre pechinas, se pasa a ella a través de un gran arco triunfal doble de medio punto. De estilo Popular y del siglo XIX.

. Una nave dividida en tres tramos y cubierta por bóveda de cañón con lunetos. La capilla Mayor cubierta por cúpula de media naranja sobre pechinas, se pasa a ella a través de un gran arco triunfal doble de medio punto. De estilo Popular y del siglo XIX. Cuevas . En esta localidad hay documentadas grandes y misteriosas cuevas, que merecen la pena ser visitadas.

. En esta localidad hay documentadas grandes y misteriosas cuevas, que merecen la pena ser visitadas. Yacimiento arqueológico del Hoyo de la Serna. Este yacimiento está en la línea de una antigua ruta jalonada por asentamientos del Hierro II. En principio no se apreciaba la presencia romana, pero en junio de 1994 se descubrió una necrópolis carpetana donde se encontraron tumbas y diversos objetos como vasijas, tinajas, platos... que evidencian la celebración de complejos ritos y formas de enterramiento.

En definitiva, esta localidad de Toledo se convierte en un destino ideal para estas Navidades.