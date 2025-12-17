¿Cuánto van a durar las obras para construir el tercer carril de la TO-23 en Toledo?

A principios del mes de diciembre llegó una noticia muy esperada por los toledanos y conductores en general. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó por 5,89 millones de euros las obras para la reordenación y mejora del enlace entre la autovía A-42 (km 73) y la carretera TO-23 en la provincia de Toledo, con la construcción de un tercer carril.

El objetivo de esta obra es minimizar los atascos que se producen prácticamente a diario en esa zona, especialmente en hora punta. Se va a llevar a cabo remodelación del enlace existente entre la A-42 y la TO-23, así pasará de uno a dos carriles y permitirá habilitar "terceros carriles en ambas márgenes de la TO-23 entre el kilómetro 0 y el 2,100". Ya se sabía que ese tramo de la carretera quedaría configurado en dos calzadas separadas con tres carriles cada una, ahora tenemos más datos de la intervención.

¿Cuánto van a durar las obras para la construcción del tercer carril en la TO-23 de Toledo?

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha publicado el proyecto para la construcción del tercer carril de la TO-23 en Toledo. Serán alrededor de 12 meses de trabajos: "estimación de la ordenación posible de los trabajos, habiéndose previsto que la duración total para los mismos será de 12 meses", se explica en el documento. También expone que estas indicaciones son orientativas y que pueden variar en el tiempo.

Las obras del tercer carril en ambas calzadas de la TO-23 serán entre el enlace con la A-42 y la glorieta del punto kilométrico 2,300, junto a los restaurantes de comida rápida del Polígono. También será al lado de la nueva pasarela peatonal que actualmente también está en construcción.

Las obras para mejorar el enlace de la A-42 con la TO-23 en Toledo / Ministerio de Transportes y Sostenibilidad

Estos nuevos carriles que van a llegar a cada calzada van a ser en el margen de la derecha y tendrán el mismo trazado que la carretera actual. Los terceros carriles se adosarán a la margen derecha de cada calzada y mantendrán el mismo trazado en alzado que la carretera actual. Contará con secciones de tres carriles de 3,50 metros de ancho, arcenes interiores y exteriores y franjas de seguridad.

¿Cómo serán las obras para construir el tercer carril de la TO-23 en Toledo?

Según explicó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la obra del tercer carril en la TO-23 se llevará a cabo en el enlace con la calle Río Arlés con "la eliminación de la conexión actual de la calle Río Jarama, intercalando una glorieta que distribuirá los tráficos hacia el resto del polígono industrial y mediante una nueva conexión hacia la TO-23, que se convertirá en el tercer carril en sentido Toledo".

Para el sentido contrario, se duplicará el ramal de acceso a la glorieta superior del enlace entre la TO-23 y la calle Río Arlés, que conecta con la zona urbana y comercial del polígono de Santa María de Benquerencia, dotando al carril derecho de este ramal de conexión directa con dicha calle, sin tener que pasar por la glorieta superior.

Toda esta renovación también incluye una obra de drenaje transversal. Era una medida muy pedida después de ver cómo dejan las lluvias intensas esas zonas y lo mucho que dificulta el paso. Además, se va a mejorar la iluminación.