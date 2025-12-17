El parque de Toledo que muy pocos conocen, pero que arrasa en redes por su espectacular paisaje: "Parece Ohio"

No es ningún secreto que Toledo es una ciudad con unas vistas y monumentos que impresionan. Lo que sí puede sorprenderte es que aún quedan muchos rincones de la capital por descubrir y que te van a maravillar. Es el caso de este desconocido parque que está arrasando en redes sociales porque parece sacado de cuento o un rincón de otro país.

La Catedral o el Alcázar son grandes joyas de la ciudad, pero lo cierto es que los espacios naturales de la región también pueden ser muy atractivos, aunque menos conocidos. Por eso, una usuaria de TikTok ha querido compartir la ubicación de este parque y poner el valor este tipo lugares.

El parque desconocido de Toledo que está arrasando en redes sociales

La usuaria Paola Gómez (@paolagr2398) ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo de este parque desconocido de Toledo y se ha viralizado en la aplicación, llegando a superar los 10.000 'likes'. Se trata del Parque de Polvorines y está al lado de la UCLM (Universidad de Castilla - La Mancha), alejado de las aglomeraciones del Casco Histórico, pero en una zona en plena expansión.

El vídeo nos regala una imagen otoñal única. El sendero destinado para que caminen las personas está lleno de hojas amarillas que parece sacado del Mago de Oz, como ese sendero de baldosas amarillas. Además, está rodeado de frondosos árboles verdes, ideal para desconectar de la rutina o dar un agradable paseo.

Los comentarios del vídeo están llenos de personas sorprendidas de que exista este parque que no conocían. "Pero, ¿dónde es ese parque? Llevo 10 años en Toledo y no lo conozco", "Vivo en un Toledo distinto", "¿Será Toledo, Ohio?" o "Qué camino más espectacular" son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

En la misma sección de comentarios, los usuarios han compartido la ubicación exacta de este rincón tan llamativo para que más personas puedan descubrirlo. Está al lado de los Cigarrales, concretamente: "Una de las entradas está en la carretera de la Puebla de Montalbán", detrás de la universidad de la fábrica de armas, cruzando el río, comentan.

El parque está en una zona de mucho crecimiento en Toledo

Los que ya conocían este curioso Parque de Polvorines han expresado su deseo de que este rincón tan único no cambie y se mantengan como hasta ahora. Y es que este parque desconocido está justo en la zona donde se va a desarrollar la Ciudad del Cine de Castilla-La Mancha. Este esperado lugar estará en funcionamiento en junio del próximo año 2026, con una inversión total de 7,8 millones de euros provenientes de fondos Next Generation.

Esta Ciudad del Cine ocupa 98.000 metros cuadrados de los que 85.000 son espacios naturales y 13.000 están orientados y dirigidos a la industria audiovisual. Se trata de uno de los proyectos más importantes para la ciudad y va a recuperar un espacio muy importante para todos los vecinos.