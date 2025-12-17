Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AyusoAsesinato TetuánCafetería HontanaresTeleférico MadridIkea Las RozasNieve en MadridValdebebasRenos El Escorial
instagramlinkedin

ACCIDENTE AÉREO

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo

El hombre despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte e iba en dirección a Cádiz

Archivo - Coche de la Guardia Civil.

Archivo - Coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

EFE

Toledo

Un hombre de 41 años ha fallecido este miércoles después de estrellarse con la avioneta en la que viajaba en la dehesa del Castañar, en Mazarambroz (Toledo).

Según ha informado a EFE el 112, el piloto despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) e iba en dirección a Cádiz.

A las 11:23 horas, se perdió el contacto con él, lo que movilizó a la Guardia Civil, Salvamento Aéreo, bomberos de Orgaz (Toledo) y personal del servicio de extinción de incendios de Castilla-La Mancha (Infocam).

Sobre las 14:00 horas, se ha hallado la avioneta destrozada en la dehesa y tras una intensa búsqueda, la Guardia Civil ha encontrado al piloto fallecido a las 17:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: 'Claramente va en contra de su naturaleza
  2. El alcalde de Leganés dice que las redadas en La Cubierta son un plan para expulsar a 'gentuza' de la ciudad
  3. Una posible nueva vida para los pabellones olvidados de la Casa de Campo
  4. Avances del soterramiento de la A-5: nueva modificación en la intersección de Los Yébenes
  5. El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario
  6. Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
  7. Pastelería Mallorca se queda con Hontanares y prepara su desembarco en el centro de Madrid: 'Han querido que sigamos nosotros
  8. La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo

Los fiscales progresistas hacen campaña para lograr apoyo ciudadano a que se indulte a García Ortiz

Los fiscales progresistas hacen campaña para lograr apoyo ciudadano a que se indulte a García Ortiz

El Tribunal Supremo de Italia confirma la absolución de Salvini en el caso Open Arms

El Tribunal Supremo de Italia confirma la absolución de Salvini en el caso Open Arms

Copa del Rey: Atlético Baleares - Atlético de Madrid, en directo

Copa del Rey: Atlético Baleares - Atlético de Madrid, en directo

Oriol Maspons, un clásico más en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Oriol Maspons, un clásico más en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Concejales de Alcorcón exigen que se investigue la "reventa ilegal" de viviendas protegidas "al doble y el triple de precio"

Concejales de Alcorcón exigen que se investigue la "reventa ilegal" de viviendas protegidas "al doble y el triple de precio"

Lo que Cerdán ha defendido y ha callado en el Senado tras su paso por cinco meses de prisión

Lo que Cerdán ha defendido y ha callado en el Senado tras su paso por cinco meses de prisión