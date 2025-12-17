El 'Cohousing' llega a Toledo: así serán las habitaciones que darán vida de nuevo al abandonado edificio de Alamillos del Tránsito

Con la llegada de 2026, el edificio abandonado de Alamillos del Tránsito (Toledo) volverá a tener vida, y lo hará como un espacio pensado para el 'cohousing', que es un modelo de vivienda colaborativa donde un grupo de personas vive en complejo de apartamentos privados con espacios comunes. Además, también tendrá un aparcamiento y un lugar de esparcimiento público.

La Diputación de Toledo es la propietaria de este espacio y tanto ayuntamiento como consorcio esperan proyectar la licitación durante el primer trimestre del año que viene, y fechan el inicio de las obras en verano de 2026. Así lo aseguró el pasado martes el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que dio algún detalle más del proyecto.

Los plazos para volver a dar vida al edificio de Alamillos del Tránsito

La redacción de la primera fase, la cual contempla la creación de 18 viviendas en el edificio de las antiguas escuelas y que se ha entregado en este mes de diciembre a la Diputación, ya ha finalizado, por lo que el siguiente paso es el de la licitación, y ello depende de la institución provincial. El presupuesto para esta primera fase es de 1.081.000 euros, con 400.000 de subvención directa, y para su finalización, las instituciones se dan un plazo máximo de tres años, aunque el alcalde no se aventuró a concretar una fecha exacta.

En este espacio se encontraron restos arqueológicos que, a pesar de que las obras contemplan varios niveles de edificación, estarán a salvo debido a que no se va a excavar de manera subterránea. La fachada tan solo se modificará creando dos huecos. Por otro lado, en la parte superior del edificio se situarán las viviendas con las que arranca el proyecto, y otras 10 que se proyectarán en la segunda fase (en total serán 28), junto a la pasarela para conectar el edificio con la parte superior y a los 70 aparcamientos para residentes. Estos se situarán dos niveles por debajo de la plaza pública y se habilitarán también para coches eléctricos.

El proyecto de cohousing está orientado para jóvenes / Ayuntamiento de Toledo

La tercera fase del proyecto contempla la construcción de esa plaza, la cual tendrá dos accesos:

A nivel delantero desde la plaza del Conde

Trasero desde Alamillos frente al Museo de El Greco a través de unas escaleras

Algunos detalles de las futuras viviendas

El proyecto arrancará con 18 viviendas organizadas en tres módulos de dos alturas, pensados bajo un modelo de cohousing juvenil que combina espacios privados y zonas compartidas. Cada bloque contará con cocina y salón comunitarios, además de seis habitaciones individuales con baño propio y espacio de almacenamiento, que podrían llegar a alojar hasta dos personas por unidad, según avanzó el alcalde, Carlos Velázquez.

Las estancias tendrán entre 6 y 10 metros cuadrados, dentro de un planteamiento similar al de una residencia universitaria, donde cada planta suma alrededor de 40 metros cuadrados útiles.

Se trata de una fórmula de convivencia muy extendida en el norte de Europa y cada vez más presente en España, que llegará por primera vez a Toledo con un claro enfoque hacia la población joven. El ayuntamiento no descarta posibles acuerdos con la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque recuerda que la decisión final corresponderá a la Diputación provincial, propietaria del inmueble.

El objetivo municipal es dar uso a un edificio que llevaba más de medio siglo sin una función definida, revitalizando el entorno de Alamillos del Tránsito, un enclave estratégico del Casco Histórico de Toledo.