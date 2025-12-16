El panettone viral de una panadería premiada de Toledo y que empezó con una historia de amor

Una parte fundamental de la Navidad son los dulces que cierran esas largas comidas y cenas. Un postre italiano típico de estas fechas que cada vez gana más protagonismo en España es el panettone y el que se ha posicionado como uno de los mejores de la región son de una panadería premiada de Toledo

En las redes sociales es ya viral y el que comparte un vídeo probándolo acaba encantado. No es para menos, porque esta panadería en pleno de centro de Toledo se ha convertido en una de las favoritas de los vecinos y para muchos la mejor de la zona.

El panettone viral es de una panadería premiada de Toledo

En las redes sociales de Benipan, una de las panaderías de referencia en Toledo, comparten todos los pasos hasta dar con el panettone viral de las últimas semanas. Antonio Cepas, el dueño de este obrador, ganó este año el premio a Mejor Panadero según la publicación Montagud.

En los comentarios de sus publicaciones, todo el mundo coincide que tiene justo el aspecto que debe tener un panettone. Tiene agujeros irregulares y alargados, no recuerda a un bizcocho, como ocurre en muchos de los que nos encontramos en los supermercados. También comparten vídeos en los que podemos ver su esponjosidad y como vuelve a su sitio, después de presionarlo, para hacerte la boca agua.

También esta panadería de Toledo deja ver una parte fundamental del proceso. Un panettone hay que colocarlo boca abajo después de pasarlo por el horno y en las redes sociales de Benipan vemos como cumple con este paso a la perfección.

La razón de colocar un panettone boca abajo es para que no colapse. Este dulce tiene que estar muy hidratado y ser tierno, cuando sale del horno esa miga todavía está frágil y con el cambio de temperatura, si se deja enfriar derecho, se puede hundir por su propio peso. En la postura invertida mantiene su volumen y se crean esos agujeros que vemos al abrirlo

La historia de amor entre los dueños de la panadería premiada de Toledo

El éxito de esta panadería de Toledo no es casualidad. El camino para conseguir el premio a 'Mejor Panadero' comenzó muchos años atrás, así lo recoge el libro 'PastryRevolution' sobre la historia de Antonio Cepas y su negocio Benipan.

Antonio y su mujer, Esperanza, se conocieron siendo niños en su pueblo toledano, Bargas, a menos de media hora de la capital. En esa localidad, su suegro, panadero de oficio, regentaba el obrador familiar. Cuando terminó el colegio, Cepas empezó a trabajar en este local, hasta llevarlo a ser todo un referente de la panadería nacional.

Desde los años 90, Antonio y Esperanza se encargan de las largas jornadas que necesita el obrador, desde la madrugada preparando todas las elaboraciones para sus clientes más fieles. Su suegro le daba la oportunidad de ir innovando y probando nuevas combinaciones, para que fuera cogiendo más responsabilidades poco a poco.

A día de hoy, más de 20 años después, el negocio se ha expandido hasta contar con cuatro panaderías en Toledo y ser de las favoritas de muchos vecinos.