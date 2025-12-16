iRobot, fabricante de los famosos Roomba, se declara en bancarrota: sigue estos consejos de expertos si tienes problemas técnicos

Los famosos robots aspiradores Roomba están en bancarrota. Así lo ha declarado iRobot, el fabricante de estos populares dispositivos que te dejan el suelo de casa impecable. Se han declarado en quiebra como parte de un plan estratégico que contempla la cesión de su propiedad a su principal proveedor, la empresa china Shenzhen Picea Robotics. Así, la compañía dejará de cotizar en bolsa y la totalidad de sus acciones pasará a manos de su nuevo propietario.

iRobot generó cerca de 682 millones de ingresos en 2024, pero sus beneficios se han visto reducidos en los últimos tiempos sobre todo debido a la competencia de otros potentes fabricantes chinos como Ecovacas. Son millones y millones el número de estos robots por todo el mundo, lo que genera una gran incertidumbre en los usuarios que tienen estos dispositivos: ¿Pierdo mi garantía? ¿Qué pasa si ahora tengo un problema con el robot?

Los usuarios de los Roomba puede estar tranquilos, al menos, de momento

Como han asegurado desde la propia compañía, el proceso que van a llevar a cabo permite que no vaya a tener ningún impacto en la funcionalidad y soporte de sus productos y aplicaciones, sus programas para clientes, sus relaciones con partners o su cadena de suministro. A priori todo va a seguir funcionando tal y como hasta ahora lo ha hecho.

No solo eso; la empresa norteamericana ha asegurado que seguirá cumpliendo fielmente sus compromisos con los empleados y el pago puntual de la totalidad de los montos adecuados a proveedores y otros acreedores antes, durante y después del proceso judicial a través del que la propiedad pasa a la empresa de origen asiático Picea.

Consejos de expertos por si tenemos algún problema con los robots

Rubén Sánchez, director general de FACUA-Consumidores en acción (en Toledo), nos explica que "si los productos están en garantía (3 años), es el establecimiento donde se compró el que asume las reparaciones, sustituciones y todo. Y si se compró hace más de tres años, para repararla puede haber dos situaciones. Que los servicios de asistencia técnica tengan piezas, con lo cuál no habría problema, o que no tengan, ante lo que surge el problema de que no existan en el mercado y que Roomba, al haber cerrado, ya no las suministre". Pero en este caso el problema no debería de existir, porque no se trata de un cierre total, sino de una cesión de la propiedad.

En el caso de que no se hagan cargo de alguna reparación, se podría reclamar a la empresa, pero la situación cambia "enormemente para mal" porque es una empresa estadounidense. Habría que ver si, donde se ha adquirido el dispositivo, actuaba como filial aquí en España. "En ese caso sí podríamos reclamar el dinero en los tribunales", explica el experto.