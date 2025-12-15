PREVISIÓN
El tiempo en Toledo: este será el día de más lluvia en una semana marcada por el agua y el viento, según la AEMET
La AEMET pronostica el tiempo de Toledo en una semana con lluvias desde el lunes, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 15 km/h.
Las precipitaciones llegaron este fin de semana a gran parte de la Península Ibérica, parte de una nueva borrasca que puso en alerta a todos. La situación parece que se va a alargar y la previsión del tiempo para Toledo de la AEMET confirma que va a ser una semana llena de lluvias en la ciudad.
Aunque serán días con temperaturas suaves, no muy bajas, el agua va a acompañar a los vecinos toledanos . Incluso, se podrán vivir fuertes tormentas, con rayos y truenos, para las que habrá que resguardarse.
El tiempo en Toledo esta semana según la previsión de la AEMET
El tiempo en Toledo, según la previsión de la AEMET, se va a mantener muy similar durante toda la semana, a excepción de un par de días. La lluvia va a ser la gran protagonista, desde hoy mismo lunes. Con una máxima de 14 grados y mínima de 6, las precipitaciones empezarán a mediodía y se mantendrán durante toda la tarde.
El peor día de la semana en Toledo será el martes. Además de ser el día con las temperaturas más bajas, máximas de 10 grados, va a llover durante todo el día, con una probabilidad del 100% e, incluso, rayos y truenos desde la madrugada. No solo será un día pasado por agua, también habrá que tener especial atención con las rachas de viento, que pueden alcanzar los 15 km/h.
El respiro de las lluvias llegarán el miércoles. El tiempo para ese día será mucho más favorable, con un cielo soleado, sin agua y solo alguna nube gris. También subirán las temperaturas, alcanzando los 15 grados de máxima, aunque el viento puede seguir siendo molesto, con ráfagas de 10 km/h.
El jueves será un día nublado en el que las lluvias pueden regresar, sobre todo por la tarde. El viento seguirá soplando y las temperaturas serán muy similares a las del miércoles. Son buenos días para probar las actividades del programa de Navidad de Toledo de este 2025.
¿Cómo será el tiempo durante el fin de semana en Toledo?
El tiempo en Toledo durante el fin de semana tampoco será favorable. Aunque la lluvia seguirá acompañando a los vecinos, especialmente el viernes, que la probabilidad es del 100%, lo que más van a notar es la bajada de las temperaturas mínimas, con solo 3 grados.
El sábado será el día más relajado, con una probabilidad de precipitaciones en la ciudad del 45% y cielos nublados. El domingo, sin embargo, la lluvia volverá con fuerza, acompañada de temperaturas bajas. Será el fin de semana perfecto para quedarse en casa.
- La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
- La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
- La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
- Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
- El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo
- Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario