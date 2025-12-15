Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia machistaHospital de TorrejónCasa de CampoValdebebasUniversidades públicasLibrería GothamSillas de diseñoExtremoduro
instagramlinkedin

PREVISIÓN

El tiempo en Toledo: este será el día de más lluvia en una semana marcada por el agua y el viento, según la AEMET

La AEMET pronostica el tiempo de Toledo en una semana con lluvias desde el lunes, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 15 km/h.

El tiempo en Toledo: este será el día de más lluvia

El tiempo en Toledo: este será el día de más lluvia / Leyendas de Toledo

Regina Ruiz

Las precipitaciones llegaron este fin de semana a gran parte de la Península Ibérica, parte de una nueva borrasca que puso en alerta a todos. La situación parece que se va a alargar y la previsión del tiempo para Toledo de la AEMET confirma que va a ser una semana llena de lluvias en la ciudad.

Aunque serán días con temperaturas suaves, no muy bajas, el agua va a acompañar a los vecinos toledanos . Incluso, se podrán vivir fuertes tormentas, con rayos y truenos, para las que habrá que resguardarse.

El tiempo en Toledo esta semana según la previsión de la AEMET

El tiempo en Toledo, según la previsión de la AEMET, se va a mantener muy similar durante toda la semana, a excepción de un par de días. La lluvia va a ser la gran protagonista, desde hoy mismo lunes. Con una máxima de 14 grados y mínima de 6, las precipitaciones empezarán a mediodía y se mantendrán durante toda la tarde.

El peor día de la semana en Toledo será el martes. Además de ser el día con las temperaturas más bajas, máximas de 10 grados, va a llover durante todo el día, con una probabilidad del 100% e, incluso, rayos y truenos desde la madrugada. No solo será un día pasado por agua, también habrá que tener especial atención con las rachas de viento, que pueden alcanzar los 15 km/h.

Días de tregua en Toledo antes de la entrada de una nueva borrasca: la fecha exacta en la que volverán las lluvias

Días de tregua en Toledo antes de la entrada de una nueva borrasca: la fecha exacta en la que volverán las lluvias / Freepik

El respiro de las lluvias llegarán el miércoles. El tiempo para ese día será mucho más favorable, con un cielo soleado, sin agua y solo alguna nube gris. También subirán las temperaturas, alcanzando los 15 grados de máxima, aunque el viento puede seguir siendo molesto, con ráfagas de 10 km/h.

El jueves será un día nublado en el que las lluvias pueden regresar, sobre todo por la tarde. El viento seguirá soplando y las temperaturas serán muy similares a las del miércoles. Son buenos días para probar las actividades del programa de Navidad de Toledo de este 2025.

¿Cómo será el tiempo durante el fin de semana en Toledo?

El tiempo en Toledo durante el fin de semana tampoco será favorable. Aunque la lluvia seguirá acompañando a los vecinos, especialmente el viernes, que la probabilidad es del 100%, lo que más van a notar es la bajada de las temperaturas mínimas, con solo 3 grados.

Noticias relacionadas y más

El sábado será el día más relajado, con una probabilidad de precipitaciones en la ciudad del 45% y cielos nublados. El domingo, sin embargo, la lluvia volverá con fuerza, acompañada de temperaturas bajas. Será el fin de semana perfecto para quedarse en casa.

TEMAS

  1. La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
  2. La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones en ayudas para contratar empleadas del hogar y facilitar la conciliación
  3. La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos
  4. Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
  5. El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo
  6. Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
  7. La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
  8. El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario

El tiempo en Toledo: este será el día de más lluvia en una semana marcada por el agua y el viento, según la AEMET

El tiempo en Toledo: este será el día de más lluvia en una semana marcada por el agua y el viento, según la AEMET

Ayuso celebra la "aplastaste" victoria de Kast contra el comunismo con "el deseo de que reconstruya un país sin muros"

Ayuso celebra la "aplastaste" victoria de Kast contra el comunismo con "el deseo de que reconstruya un país sin muros"

Quién es Nick Reiner, el hijo y presunto asesino del director Rob Reiner: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación

Quién es Nick Reiner, el hijo y presunto asesino del director Rob Reiner: problemas con las drogas y entradas y salidas de centros de rehabilitación

Moeve Fútbol Zone 1x05: la jornada, al detalle

Moeve Fútbol Zone 1x05: la jornada, al detalle

"2.700 empresas confían en Envalora para cumplir con la normativa de envases"

"2.700 empresas confían en Envalora para cumplir con la normativa de envases"

Las reacciones del Real Madrid sobre el 'no' penalti a Vinicius: "No lo pita porque soy yo"

Las reacciones del Real Madrid sobre el 'no' penalti a Vinicius: "No lo pita porque soy yo"

Tres heridos leves a causa de una explosión en una vivienda de Moraleja de Enmedio

Tres heridos leves a causa de una explosión en una vivienda de Moraleja de Enmedio