Cómo comportarse en una cena de empresa, según una abogada laboralista: "No hay que hablar sobre compañeros"

Con la llegada de la Navidad, la agenda se nos llena de compromisos con los que estamos más tiempo fuera de casa que dentro. Una que nunca falla, año tras año, es la tradicional cena de empresa. Para que luego no traiga consecuencias en nuestro puesto laboral, es importante seguir los consejos de un profesional para comportarnos como debemos y desde el despacho de abogados de Cortés y Dueñas de Toledo nos dan los esenciales. Son advertencias tan necesarias como las los décimos de Lotería de Navidad compartidos.

Lo primero que hay que tener claro antes de enfrentarnos a la cena de empresa por Navidad es que tiene una relación directa con nuestro trabajo. Aunque pueda parecer un acto social más, desde el punto de vista del Derecho Laboral no es así. Hay distintas normas o sentencias que señalan que las actividades organizadas por la empresa, incluso fuera del horario laboral, pueden considerarse parte del ámbito profesional si es una iniciativa empresarial y hay participación mayoritaria de los empleados.

En la cena con compañeros seguimos representando a la empresa

Por parte de los trabajadores, el despacho de abogados de Toledo Cortés y Dueñas explican que: "se mantiene el deber de buena fe contractual. Aunque estemos en una cena y no en el puesto de trabajo, seguimos representando a la empresa y debemos comportarnos con cualquier persona presente". Faltar el respeto a compañeros durante este evento puede provocar un mal ambiente en el lugar de trabajo o que la oficina tenga una mala imagen.

Para estas abogadas de Toledo, basta con "evitar insultos, comportamientos agresivos, bromas de mal gusto o actitudes que puedan interpretarse como acoso o trato vejatorio". De hecho, este tipo de conductas pueden tener implicaciones penales en el futuro.

Durante este tipo de cenas de empresa, las bebidas alcohólicas suelen estar presentes y es un punto muy sensible a tener en cuenta. Si un trabajador no se comporta como debe y está bajo sus efectos, se puede agravar su responsabilidad en el suceso. Un consejo es que las personas con cargos superiores de la oficina recuerden el consumo con moderación y contar con alternativas sin alcohol en el menú: "No se trata de imponer restricciones, sino de evitar situaciones que, al día siguiente, puedan derivar en conflictos, quejas o incluso despidos difíciles de justificar", explican en Cortés y Dueñas.

Cenas de Navidad en restaurantes. / ELISENDA PONS

En 2025, las redes sociales forman parte de nuestro día a día, pero no estamos en un evento cualquiera. Hay que limitar el uso de los teléfonos móviles porque difundir imágenes sin permiso puede vulnerar el derecho a la propia imagen o la protección de datos. Antes de publicar, pregunta siempre, porque lo que parece una fotografía inocente, puede terminar en un problema jurídico.

Además, los temas de conversación no deben generar tensión. Eso significa no hablar sobre política, algún conflicto interno entre empleados, el salario o algún comentario sobre tu jefe. Las abogadas de Cortés y Dueñas de Toledo nos recuerdan que: "Muchas reclamaciones por acoso, injurias o trato discriminatorio nacen en un ambiente distendido, aunque informal, la cena sigue siendo una interacción profesional".

¿Y cómo debe actuar la empresa en la cena de Navidad?

Si te supone un problema acudir a la cena de empresa de Navidad o simplemente no te apetece, desde el despacho de Cortés y Dueñas recuerdan que la asistencia no es obligatoria. Los superiores deben fomentar la participación, pero no imponerla, utilizarla como un mecanismo de evaluación o penalizar por ausentarte. Si lo hacen, pueden estar vulnerando derechos fundamentales, libertad individual o discriminación.

Finalmente, si pese a todo surge algún incidente, la empresa debe activar un protocolo garantista: recabar versiones de forma objetiva, aplicar el protocolo de acoso si procede, valorar la proporcionalidad de cualquier sanción y, sobre todo, evitar decisiones precipitadas. Una gestión inadecuada del conflicto puede convertir un problema menor en un litigio complejo.

Desde el despacho de abogados de Toledo Cortés y Dueñas, destacan que por parte de la empresa, debe ofrecer un entorno seguro para este evento. La cena de Navidad no se puede celebrar en un lugar que pueda provocar una situación de riesgo. Hay que priorizar locales adecuados, accesibles y cómodos para todos.

El local para la cena de empresa tampoco puede fomentar los excesos. Es decir, si escoges una discoteca para este evento, puede dar pie a que la gente beba más de la cuenta, se encuentren mal... Otro consejo es recordar la vigencia de los protocolos internos..