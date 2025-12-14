Claves para saber cómo circular con patinetes eléctricos en Toledo: ¿es obligatorio el casco?

En España, más de siete millones y medio de personas poseen un patinete eléctrico. Así lo reflejan los datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP). Un vehículo que desde hace ya unos años es habitual ver por la calle y que no ha estado exento ni mucho menos de polémica: diferentes normativas, accidentes y hasta fallecidos han generado cierta controversia con los patinetes eléctricos.

De hecho, tan solo nos tenemos que ir a principios de diciembre para recordar que un joven de solo 18 años falleció en Toledo cuando un turismo le atropelló mortalmente.

Así es la normativa en Toledo acerca del uso de los patinetes eléctricos

¿Cómo es la regulación de este vehículo en Toledo? ¿Qué es y qué no es obligatorio? Lo vemos.

Cada vez son más los ayuntamientos de ciudades que están regulando su uso, y de hecho el de Toledo se encuentra actualmente trabajando en una nueva Ordenanza de Movilidad que regulará su uso. Una ordenanza que, como ha podido confirmar EL PERIÓDICOS DE ESPAÑA, se pretende aprobar en enero de 2026. Pero tal y como adelantó Iñaki Jiménez, concejal de movilidad:

Su uso estará prohibido para menores de 16 años .

. La circulación será siempre por vías urbanas . Y por carretera (velocidad máxima de 25 km/h ).

. Y por carretera (velocidad máxima de ). El casco y seguro (desde 2026) serán obligatorios .

y (desde 2026) serán . Bajo ningún concepto podrán circular por ninguna zona peatonal de la ciudad.

de la ciudad. No se permite el uso de auriculares ni teléfono móvil.

ni teléfono móvil. La tasa máxima de alcohol permitida es de 0,25 mg/l de aire espirado, y no se puede circular bajo el efecto de drogas.

permitida es de 0,25 mg/l de aire espirado, y no se puede circular bajo el efecto de drogas. El patinete es solo para que una persona circule; en ningún momento podrán ser dos.

Un usuario en patinete eléctrico / FERNANDO ALVARADO

El incumplimiento de cualquiera de las normas citadas anteriormente podrá conllevar multas que oscilan desde los 100 hasta los 1.000 euros. Y no solo eso; desde el consistorio también insisten en que "habrá controles de trucaje", para evitar las altas velocidades que pueden llegar a adquirir estos patinetes y que tan peligrosas son, tanto para los que van en los patinetes como para los propios peatones.