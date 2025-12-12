¿Por qué los vecinos creen que hay ángeles en la Catedral de Toledo? Las leyendas que persiguen a este templo de 800 años

Toledo puede presumir desde hace casi 800 años de tener una de las catedrales más impresionantes del país para ir de visita, como hizo Stephen Hawking. De arquitectura gótica, tiene un gran valor histórico y artístico desde que en 1226 se puso la primera piedra. La ciudad celebrará un aniversario por todo lo alto con el que dar valor a la figura de este templo único en el mundo.

La Catedral de Santa María, llamada también Catedral Primada de España, se inició en 1226, bajo el reinado de Fernando III el Santo. No pudieron terminarla hasta el año 1493, con más de dos siglos de trabajos. El resultado fue convertirse en la segunda catedral más grande de España, solo por detrás de la de Sevilla.

Una de las peculiaridades de este templo es la variedad de estilos que puedes apreciar. Está considerada como el gran exponente del gótico en España, pero la Catedral de Toledo guarda una gran influencia francesa, inspirada en Notre Dame de París y Bourges. Sin embargo, su diseño es totalmente único al mezclarse con detalles barrocos o mudéjar.

La historias más interesantes de la Catedral de Toledo en su 800 aniversario

Para muchos visitantes, el coro de la Catedral de Toledo es de los más impresionantes del mundo, obra de Rodrigo Alemán, representa imágenes de las poblaciones conquistadas por los Reyes Católicos en su batalla para recuperar Granada. Es un templo con un gran patrimonio, por ejemplo, en su interior se encuentra la capa del Cardenal Cisneros. Además, en la sacristía puedes encontrar obras maestras de El Greco, con cuadros de Goya, Velázquez o Rafael.

Otra de las grandes protagonistas de la Catedral de Toledo es la famosa Campana Gorda. De 1732, pesa más de 17 toneladas. La leyenda dice que al estrenarse su sonido fue tan fuerte que rompió vidrieras del entorno y provocó grandes daños en los edificios cercanos. Para ese estreno, tardaron 4 horas en poder subirla, empezando a las 6:30 de la mañana.

La Catedral de Toledo es la segunda más grande de España, solo por detrás de Sevilla / Ayuntamiento de Toledo

Solo dos meses después de su instalación, mientras se tocaba para la festividad de Santa Leocadia, la campana se rajó debido a un error de la mezcla de los metales. Según dice la leyenda, se rajó el primer día que se usó y así se mantiene hasta ahora.

Las leyendas de la catedral de Toledo en sus 800 años

Con 800 años en sus paredes, son muchas las leyendas que han acompañado a la catedral de Toledo en su historia. En la página web de Leyendas de Toledo, puedes encontrar las más populares o conocidas por los vecinos de la zona.