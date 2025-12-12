Abierto al público el belén de las Cortes Regionales, en Toledo: ¿sabes a qué barrio representa de la ciudad?

Una Navidad más, ha sido inaugurado en Toledo el belén de las Cortes Regionales, que ya está abierto al público en el vestíbulo del Edificio de Grupos del Parlamento autonómico. Su estreno tuvo lugar el pasado jueves por el presidente de las cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que confesó que "este belén es una manera de ofrecer a Toledo y todos sus visitantes una aportación de nuestra Navidad y no ser ajenos a las celebraciones de estas fiestas desde cada perspectiva, ya sea cristiana o familiar". Además, recalcó que "este belén es un homenaje a la ciudad de Toledo".

¿Quién fue el autor del belén de las Cortes Regionales y cuándo abrió?

El nacimiento es una reproducción del barrio toledano de San Cipriano, donde se ubica el Convento de San Gil, actual sede del Parlamento regional. El montaje también está compuesto por diversas escenas costumbristas y una recreación de la ya desaparecida Ermita del Calvario.

De esta obra de arte fue autor el artesano de la ciudad José García Sánchez-Beato, al que le fue encargado esta tarea por el expresidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero. Una vez finalizada, se descubrió por primera vez al completo en 2021, ya que se abrió al público por primera vez en 2018 pero todavía estaba sin terminar.

En el trabajo también participaron diversos colaboradores del artesano, formado por integrantes del AMP del colegio Alfonso VI de Toledo.

Es, sin duda alguna, una obra que ningún toledano ni visitante puede perderse. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 13:30 horas y de 16:30 a 19. Los fines de semana abre en horario de tarde, y los días de Nochebuena y Nochevieja se puede acceder de 10 a 13 horas, mientras que en Navidad y Año Nuevo el horario será de 17 a 19 horas.

Y es que Toledo se está convirtiendo en un lugar donde los belenes tienen cada vez más presencia y tradición, y prueba de ello es que la ciudad también presume de tener uno de los belenes vivientes más increíbles de todo el país, ubicado en el parque temático Puy du Fou, que en 2024 recibió a 1,5 millones de visitantes.