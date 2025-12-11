Las peladillas, el dulce más olvidado de la Navidad: ¿se siguen vendiendo en Toledo?

Las peladillas son uno de esos dulces que nunca faltan en los momentos más especiales. Bautizos, bodas, o la Navidad son algunas de las celebraciones en las que este clásico dulce ha sabido mantener su lugar como un indispensable en el repertorio de pastelería.

Simples a primera vista, son conocidas por su textura contrastante: crujientes por fuera y con el suave sabor de la almendra en el interior. En Grecia koufeta, en Italia conffeto o en Francia dragée, las peladillas son almendras recubiertas de una capa de azúcar dura y crujiente, que les da ese aspecto brillante y su característico color blanco.

Peladillas / iStock

Este dulce no solo se consume por su sabor, sino también por su simbolismo en las celebraciones, especialmente en eventos importantes como bodas y bautizos, donde su blancura simboliza pureza y prosperidad.

Origen e historia

Herencia árabe donde las haya a costa de mezclar almendra molida y miel, la mayor parte de nuestra dulcería acaba vinculada a presentar a este fruto seco como rey de la fiesta. Sin embargo, el origen de las peladillas no está tan vinculado al pasado árabe y andalusí, sino que se remonta a la época griega y romana.

En aquella época ya se elaboraban dulces con almendras, en ese caso recubiertas de miel. Con el paso de los siglos, este dulce evolucionó hasta convertirse en lo que conocemos hoy, una almendra que se recubre de una pasta de harina y azúcar, dándole ese color blanco tan característico.

A lo largo de la historia, se consolidaron como un símbolo de celebración y abundancia, estando presentes en eventos significativos como bodas y ceremonias religiosas. Hoy en día, siguen siendo un clásico que no pueden faltar en muchas de nuestras fiestas.

Su tradición en bodas y bautizos

Una de las celebraciones donde las peladillas tienen mayor protagonismo son los bautizos. En estas ceremonias, se suelen regalar como símbolo de pureza y alegría por la llegada de un nuevo miembro de la familia. Su color blanco tradicional representa la inocencia del bebé, y suelen entregarse en bolsitas o cajitas decoradas como un detalle para los invitados.

Peladillas de colores / Pixabay

También pueden encontrarse en eventos como comuniones o bodas. En estas últimas simbolizan prosperidad y buenos deseso para los recién casados. Aunque su color tradicional es el blanco, en la actualidad es posible encontrar peladillas en diversos colores y presentaciones para adaptarse a todo tipo de celebraciones.

Un clásico que perdura en la Navidad

Durante las fiestas navideñas, las peladillas son uno de los protagonistas en las mesas familiares, aportando un toque tradicional y festivo. A menudo, se incluyen en los lotes de Navidad de diversos precios, formando parte de la variedad de dulces que simbolizan la abundancia y el buen augurio para el año nuevo.

Su dulzura, junto con su aspecto festivo, hace que sean el complemento perfecto para cualquier comida navideña. Son ideles para compartir después de la cena o como parte de los apareitivos dulces que se sirven en la sobremesa. Y en Toledo, se pueden seguir comprando en la mayoría de tiendas especializadas junto a cestas, turrones, mazapanes o polvorones.

Peladillas / iStock

Si buscas añadir tradición y sabor en tus fiestas, no debes olvidarte de incluirlas en tus mesas o cestas navideñas. Son el detalle perfecto para compartir con familiares, amigos y seres queridos en estas fechas tan importantes.