Ni Barcelona ni Real Madrid: este es el 'segundo mejor equipo de España' que todavía no ha perdido un partido en liga

El Barcelona, actual líder de LaLiga, ha perdido 2 partidos ligueros de los 16 que ha disputado. Al igual que el Real Madrid, segundo clasificado, y Villarreal, detrás de los blancos. A estas alturas de la competición, que arrancó a mediados de agosto, lo frecuente es haber perdido algún partido.

Pero lo cierto es que hay varios conjuntos del fútbol español que todavía hoy se encuentran imbatidos. Un total de 5, que de mayor a menor puntuación son:

Llanera , con 33 puntos después de 13 partidos disputados (10 victorias, tres empates)

, con 33 puntos después de 13 partidos disputados (10 victorias, tres empates) Toledo , con 30 puntos tras 14 encuentros (8V, 6E)

, con 30 puntos tras 14 encuentros (8V, 6E) Compostela , 29 puntos tras 13 partidos (8V, 5E)

, 29 puntos tras 13 partidos (8V, 5E) Logroñés B , 29 puntos tras 13 encuentros (8V, 5E)

, 29 puntos tras 13 encuentros (8V, 5E) Cuarte, con 27 puntos en 13 partidos (7V, 6E)

Si sumamos a todos los equipos que hay desde Tercera Federación hasta Primera División, hay un total de 496 equipos, de los cuales solo un 1 % no han perdido hasta ahora. Y sí, uno de ellos es el Toledo, que, además, es el segundo con más puntos, con 30. Unas cifras de récord que hacen rebosar la ilusión de la afición del club verdiblanco.

Pero Borja Bardera no se conforma y quiere más, mucho más

Ser líder del grupo y uno de los 5 equipos de 496 que a estas alturas todavía no ha perdido es un completo orgullo. Para el club, para sus aficionados, y para la ciudad, que después de varias temporadas está disfrutando de un equipo competitivo y que lucha por el escudo. Pero si algo ha demostrado hasta ahora Borja Bardera, entrenador, es que es exigente y siempre quiere más.

Por ello mismo nos explica que "la clave es que hasta ahora puntuamos siempre, incluso cuando no estamos tan bien. Pero estamos sufriendo una crisis de juego, tenemos que jugar mejor, como nosotros sabemos". Tras 14 jornadas al frente del club verdiblanco afirma que "estoy más seguro que nunca de la decisión que tomé hace meses. Estoy disfrutando cada día a la vez que compruebo de la grandeza de este club".

Y hasta se moja afirmando que "es una liga igualada, hay muchos equipos en pocos puntos, pero creo que nuestros principales rivales por el ascenso directo serán el Puertollano y Manchego".