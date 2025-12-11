El convento más antiguo de Toledo organiza visitas por sus espacios más ocultos: fechas, precios y por qué necesita ayuda urgente

No es ningún secreto que el patrimonio histórico toledano es incomparable al del resto de ciudades españolas. De hecho, en las opiniones de los turistas sobre Toledo, muchos coinciden en que le sorprenden lo bien conservada que está la localidad. Para conseguir ese resultado se necesitan grandes iniciativas como la de este convento, el más antiguo de la capital.

La Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo quiere ayudar al convento de Santo Domingo el Antiguo. Este templo necesita reparar sus cubiertas y la recaudación la buscan conseguir a través de unas visitas que se esperan con gran expectación.

Así son las visitas solidarias para ayudar a este convento de Toledo

Las cubiertas del convento de Santo Domingo el Antiguo necesitan una restauración con urgencia y los vecinos de la ciudad no han dudado en movilizarse para conseguirlo. Gracias a las visitas solidarias que han organizado desde la Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo, se podrá acceder a zonas que normalmente no están abiertas al público, como el claustro o la sala capitular.

El post de la Asociación Amigos de los Conventos de Toledo para anunciar las visitas solidarias / Asociación Amigos de los Conventos de Toledo

Es una oportunidad única para descubrir todas las joyas y tesoros que encierran este edificio antiguo e histórico de Toledo, mientras haces una buena acción. La entrada cuesta 10 euros y todo lo recaudado estará destinado a reparar los desperfectos del templo.

Las visitas solidarias empiezan mañana, 12 de diciembre, y serán hasta el domingo 14. Tres días en los que estarán disponibles diferentes horarios: viernes de 16:00 a 18:00; sábado y domingo de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00. Es necesario reservar previamente por WhatsApp, para asegurarte tu plaza y que no te quedes sin visita.

Por qué hay que visitar el convento más antiguo de Toledo

Desde la Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo, invitan a reservar sus visitas solidarias por el convento de Santo Domingo el Antiguo porque "es una oportunidad única para disfrutar de su belleza histórica", explican en su post en redes sociales.

En el convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo está enterrado El Greco / Cultura de Castilla-La Mancha

Lo cierto es que este templo toledano encierra muchas curiosidades de la historia de la ciudad. El edificio fue en origen del siglo XI, y fundado por Alfonso VI, como el primer monasterio autorizado dentro de la muralla. Se reformó en 1577, y es de estilo manierista renaciente.

Los primeros cuadros de El Greco en su llegada a Toledo están guardados en este convento: Los Santos Juanes y Resurrección ante San Ildefonso. Además, es donde se encuentra la tumba del artista, entre otras grandes obras, como esculturas en madera y piedra, retablos, textiles o cerámica.

Se trata de una iglesia que destaca por su sencillez, pero con unas vistas igual de espectaculares. Por ejemplo, llama la atención el techo que se cubre con bóvedas de cañón y una cúpula de media naranja adornadas con escudos, con unos óculos que regalan una gran luz a la nave. Además, sus dos patios son muy bonitos, con grandes contrastes