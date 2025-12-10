Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MUERE A LOS 63 AÑOS

El último concierto de Robe Iniesta en Toledo: el líder de Extremoduro hizo cantar a más de 5.000 personas

El último concierto de Robe Iniesta tuvo lugar el 7 de septiembre de 2024 en Toledo, donde más de 5.000 personas disfrutaron de un espectáculo que los críticos calificaron de "el concierto de rock español más importante"

Muere Robe Iniesta a los 63 años, voz y alma de Extremoduro

Sara Fernández

Rafa Sardiña

Toledo

El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

El Ayuntamiento de Plasencia, su ciudad natal, ha decretado tres días de luto oficial, que mantendrá sus banderas a media asta. La última vez que el cantante se subió a los escenarios fue el 9 de noviembre de 2024, en Vigo. Sin embargo, unas semanas antes, el 7 de septiembre, Robe Iniesta ofreció su último espectáculo en Castilla-La Mancha, en la Plaza de Toros de Toledo ante más de 5.000 personas que durante más de tres horas cantaron y bailaron al ritmo de canciones como El hombre pájaro o La vereda de la puerta de atrás.

Las imágenes más destacadas de la vida de Robe Iniesta, líder de Extremoduro

13/10/2012.- El cantante y guitarrista Roberto "Robe" Iniesta, líder de Extremoduro, durante un concierto / Esteban Martinena / EFE

El concierto de rock "más importante del país"

Acompañado por su inseparable banda —Lorenzo González, David Lerman, Woody Amores, Carlos Pérez, Alber Fuentes y Álvaro Rodríguez Barroso—, Robe Iniesta puso en pie a los miles de asistentes que a las 21:45 horas de la noche, con 15 minutos de retraso, estaban en la Plaza de Toros de Toledo para disfrutar, todavía sin saberlo, de su último concierto en la capital.

Cerca de la una de la madrugada, más de tres horas después, Robe Iniesta recorrió el escenario de extremo a extremo, guitarra en alto.

Con gestos de gratitud a los presentes, saludó a sus seguidores, tocándose el pecho sobre el corazón. En un momento especial durante la despedida, se detuvo para regalar su púa a un niño que estaba en los hombros de su padre, demostrando, una vez más, su cercanía y generosidad que siempre caracterizó su relación con el público.

Escribieron los críticos, en la crónica de este concierto, que "Toledo ha sido testigo del concierto de rock español más importante que se puede ver en los últimos años en nuestro país".

El último concierto de Robe Iniesta en Toledo: el líder de Extremoduro hizo cantar a más de 5.000 personas

Desarticulada una banda que robaba en camiones en Toledo, Madrid y Guadalajara: doce personas detenidas

Un estudio revela que la propagación del incendio forestal es mucho más impredecible de lo que se creía

La influencia de la Ilíada en la literatura contemporánea: los motivos homéricos, protagonistas en la nueva novela del madrileño Alfonso Goizueta

La Casa de los Grifos de Complutum amplía su recorrido con una nueva estancia con murales dedicados a dioses romanos

Horario confirmado para el Talavera de la Reina - Real Madrid de Copa del Rey: el club toledano sueña con una hazaña que les lleve a octavos

