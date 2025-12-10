Horario confirmado para el Talavera de la Reina - Real Madrid de Copa del Rey: el club toledano sueña con una hazaña que les lleve a octavos

Toledo seguirá teniendo presencia en los dieciseisavos de la Copa del Rey de fútbol, gracias al Talavera de la Reina, que en la anterior ronda eliminó 2-1 en casa al Málaga, equipo de superior categoría (LaLiga Hypermotions).

Y los chicos de Alejandro Sandroni ya conocen su rival para la tecera ronda de esta competición: el Real Madrid de Xabi Alonso. Casi nada.

Un encuentro en el que el estadio El Prado estará a rebosar, con 4.200 espectadores que apoyarán a los suyos para intentar hacerle cosquillas a un Real Madrid que, a pesar de no estar en su mejor racha, sigue siendo junto con el Barcelona el gran coco en el panorama futbolístico del país. Además, será un plus económico que para las arcas del club es vital.

La eliminatoria se recibió con una completa fiesta por la plantilla del Talavera, que sueña con una gesta inolvidable. Edu Gallardo, jugador del club, afirmó tras conocer el emparejamiento que "estamos muy contentos. No sabemos cuándo volverá a ocurrir y ahora todos queremos vivir este día inolvidable. A disfrutarlo, va a ser un día único".

Y la fecha del encuentro será el miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas. Un partido que será televisado por la 1.

Así ha sido el camino copero hasta ahora del Talavera de la Reina

El 28 de octubre eliminó 1-4 a domicilio al Rayo Majadahonda; Y el pasado 3 de diciembre dieron la sorpresa tumbando al Málaga.

Un buen rendimiento en Copa del Rey que no está siendo el mismo en liga, en el grupo 1 de Primera Federación, en el que es el actual colista con tan solo 12 puntos tras 15 jornadas disputadas. Lleva seis jornadas seguidas perdiendo y no gana en liga desde el 25 de octubre, cuando venció en casa 2-1 al filial del Osasuna. Pero, por lo menos durante el día de hoy, nadie se acuerda de la competición liguera.

Se tratará de un encuentro histórico para el Talavera, que ha disputado esta competición en un total de cinco ocasiones, y su mejor rendimiento fue en la temporada 2017/18, cuando llegó a tercera ronda. Y ahora está tan solo a una eliminatoria de superar esta marca. La última vez que disputó la copa fue en la 23/24, cuando le eliminó en primera ronda el Almería (0-2). Esta ronda seguirá siendo a partido único y sin VAR.

¡Ojo! El Real Madrid ya cayó eliminado en la provincia de Toledo en la 99/00

Un Real Madrid que acababa de ser nombrado como mejor equipo del siglo XX ya cayó en la ciudad castellanomanchega, ante el Toledo, en 1/32 de final de la competición por 2 goles a 1. Y ya hablamos con su principal protagonista y capitán del Toledo, José María Cidoncha.

Ahora es otro club, pero Toledo sueña con otra gran hazaña ante el club blanco.