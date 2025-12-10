¿Serías capaz de correr sin ver? Así es la I Carrera de la Ilusión en Toledo "abierta a todo el mundo"

Toledo se prepara para terminar el año repleto de carreras, y todas de ellas con un fin solidario. Para aquellos que no se quieran perder una, a la carrera organizada por Cruz Roja de este domingo 14 de diciembre y a la célebre San Silvestre Toledana, se le suma entre medias una prueba inédita hasta la fecha en la capital: la I Carrera de la Ilusión. Organizada por el Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha, esta prueba inclusiva estará abierta a toda la ciudadanía, con y sin discapacidad, y acercará a sus participantes a experimentar la realidad de las personas ciegas.

La particularidad de esta carrera, que se celebrará el próximo 21 de diciembre, estará en que sus participantes podrá correr por parejas, alterando los roles de guía y de corredor con antifaz, viviendo así ambos miembros la experiencia de correr sin visión.

Presentación de la I Carrera de la Ilusión de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Esta contará con dos modalidades accesibles para todos los niveles: una marcha de 3 kilómetros y una carrera de 3,5 kilómetros. Esta última tendrá la salida desde la sede territorial de ONCE en la calle Reino Unido y llegará al Pabellón Gonzalo Pérez de Vargas de la ECEF.

Una jornada completa para vivir el deporte inclusivo

Tras la carrera, que dará el pistoletazo de salida a las 10:30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la Feria del Voluntariado y del Deporte Inclusivo, con exhibiciones y actividades adaptadas como vóley, fútbol para personas con discapacidad visual o bocha. Mientras que también habrá un espacio donde diversas asociaciones mostrarán sus proyectos y el valor del compromiso social.

Además, este evento contará con la asistencia de referentes del deporte inclusivo como Isabel Fernández, subcampeona del mundo de tiro con arco, y Omar Ortiz, campeón de España de atletismo handbike.

Las inscripciones, que tienen un coste de 12 euros por pareja y 7 euros para participar de manera individual, se podrán realizar a través de la página web oficial de la carrera. Lo recaudado en esta actividad, que está enmarcada dentro del programa 'Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025', irá destinado a proyectos de deporte inclusivo y al apoyo de entidades de la discapacidad.

En la presentación de la prueba, celebrada hoy, contó con la presencia del concejal de Deportes, Rubén Lozano, junto al presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez y al presidente del Club Rotary Toledo, José Luis Villamor. Quienes coincidieron en el objetivo de esta prueba: “buscamos conseguir una ciudad mejor para todos, y convertir lo extraordinario en ordinario, que es lograr que una persona con discapacidad pueda participar con normalidad en cualquier prueba deportiva", tal y como expresó el representante de la ONCE. Con el fin de visibilizar con normalidad que deportistas con y sin discapacidad compartan una experiencia única y festiva desde la empatía y el apoyo mutuo.