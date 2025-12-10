¿Hay psicofonías en el Alcázar de Toledo? Los testigos que aseguran haber vivido fenómenos paranormales

El pasado mes de noviembre, el presentador Iker Jiménez dedicó parte de uno de los programas de Cuarto Milenio a resucitar la historia misteriosa que aguarda en el Alcázar de Toledo.

Junto a dos toledanos, el historiador Luis Rodríguez Bausa y el matemático y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Ruiz de la Puerta, abordaron hasta siete psicofonías perturbadoras captadas en este emblemático edifico militar de la capital regional.

Alcázar de Toledo / Pixabay

Sin una explicación racional

"¡Cerdos fascistas!", o "Aquí hubo asesinatos" son algunas de las declaraciones que se aprecian en estas grabaciones que mezclan insultos, sonidos fantasmales, órdenes militares y gritos angustiosos. Los expertos, lejos de hallar una explicación física o técnica, llegan a la misma conclusión: no existen fuentes físicas que puedan justificar tal fenómeno.

Los trabajadores y militares que han convivido entre los muros del Alcázar han aportado decenas de testimonios sobre sucesos inexplicables: sombras que cruzan los pasillos al caer la noche; siluetas difuminadas que se desvanecen al mirarlas de frente; o el llanto de un niño que resuena entre los muros justo antes del amanecer.

Un testimonio impactante

Uno de los relatos más impactantes a destacar fue el caso de una exempleada del Alcázar que aseguró ver a dos guardias civiles vestidos con casaca roja y gorra antigua, envueltos en la niebla. "Se desvanecieron en el patio de armas", declaró.

Alcázar de Toledo / Pixabay

Esta visión despertó incluso el interés del propio ejército, que envió equipos para investigar lo ocurrido y tomar imágenes en busca de pruebas. Pero, según los testigos, se impuso el silencio. "Nos prohibieron contarlo", confesó la mujer en el programa de Iker Jiménez.

Una historia que se remonta al siglo III

El misterio del Alcázar de Toledo sigue sumando relatos y grabaciones nuevas cada año. Este especial de Iker Jiménez ha permitido resucitar la historia secreta detrás de este lugar cuyos orígenes se remontan al siglo III. En su inicio fue una fortaleza romana en lo alto de Toledo, dominando desde las alturas el Tajo.

Durante la época visigoda fue residencia del rey Leovigildo, quien estableció Toledo como la capital del reino. Más tarde, y bajo dominio musulmán, se transformó en una alcazaba árabe. Tras la Reconquista, Alfonso VI construyó un nuevo Alcázar sobre el ya existente, otorgándole la grandeza que hoy tiene.

Alcázar de Toledo / Pixabay

Carlos V y Felipe II terminaron de configurar su aspecto actual en el siglo XVI con elementos renacentistas y una majestuosa escalera imperial. Ya en la historia moderna, esta fortificación fue escenario de diferentes asedios durante la Guerra Civil española, siendo prácticamente destruido.

Trinchera, museo y biblioteca

En el Alcázar, los soldados del bando nacional se refugiaron en la entonces Academia de Infantería, Caballería e Intendencia y resistieron atrincherados desde el 21 de julio hasta el 27 de septiembre de 1936. La llegada del Ejército de África, al mando del general José Enrique Varela, puso fin a ese asedio por parte de los republicanos. Un día después, Franco entró en Toledo y poco después fue nombrado Generalísimo.

A día de hoy, el edificio del Alcázar es sede del Gobierno Militar de Toledo, albergando a la par la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha y una sección del Museo del Ejército donde se reposan uniformes, documentos y armas que narran siglos de historia. El silencio es su nueva normalidad, sin embargo, algunos dicen que ese silencio está lleno de historias que necesitan a alguien para contarlas.