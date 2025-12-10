Desarticulada una banda que robaba en camiones en Toledo, Madrid y Guadalajara: doce personas detenidas

La Guardia Civil, en el marco de la operación Hispan, ha detenido a doce personas pertenecientes a un grupo criminal que robaba vehículos en Guadalajara, Madrid y Toledo. Durante la operación se han esclarecido un total de 22 delitos de robo y se han incautado tres camiones de gran tonelaje, un turismo y mercancía valorada en 800.000 euros.

Una organización criminal "perfectamente estructurada"

La investigación comenzó, como ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, a finales de abril de 2025 tras el aumento de robos en camiones que se encontraban estacionados en áreas logísticas y de servicio de Ocaña (Toledo). Durante la misma se pudo confirmar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, con un claro reparto de funciones, planificación previa y movilidad geográfica entre diferentes provincias.

Los autores se reunían en áreas de servicio próximas a Madrid y, desde allí, se desplazaban a los distintos puntos previamente seleccionados para cometer los robos. Cortaban las lonas de los camiones, sustraían mercancía de alto valor económico —electrodomésticos, cobre, productos de automoción y farmacéuticos, entre otros—, ocasionando un importante perjuicio a las cadenas de suministro y al transportista.

A continuación, dejaban "enfriar" los productos sustraídos antes de venderlos en el mercado clandestino.

En la primera fase de la operación se intervinieron dos camiones de gran tonelaje, uno cargado con 292 baterías de automoción y otro con productos farmacéuticos valorados en 531.000 euros. Estos bienes recuperados pudieron ser entregados a sus legítimos propietarios.

Tras los resultados iniciales, los investigadores detectaron un cambio de estrategia en la organización, que pasó a ocultar los camiones en polígonos industriales y a almacenar la mercancía robada en trasteros de alquiler de la Comunidad de Madrid.

En una segunda fase, se detuvo en Madrid a seis personas que viajaban en un camión cargado con conservas sustraídas. Además, en el registro de uno de los trasteros se localizaron y aprehendieron 466 baterías, 730 placas fotovoltaicas y diversa mercancía de alto valor económico.

La fase final tuvo como resultado la detención de seis personas más. Además, se investigó a tres personas por su vinculación con la organización, y a una cuarta por un delito de receptación de mercancía de alto valor económico. Y como ha podido conocer este periódico, los 12 detenidos tienen entre 22 y 59 años, pero los que cometían los robos tienen entre 22 y 40.