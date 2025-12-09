Rescatado un hombre de 40 años en la Ermita de la Cabeza (Toledo) mientras realizaba escalada

Un hombre de 40 años fue rescatado el pasado domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Toledo, después de sufrir un mareo mientras escalaba en la zona de la Ermita de la Cabeza, según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El incidente se produjo sobre las 16:30, momento en el que los bomberos realizaron el porteo del deportista hasta un lugar en el que fue atendido por los servicios sanitarios del SESCAM, y posteriormente fue evacuado en una UVI móvil hasta el Hospital Universitario de Toledo para recibir la asistencia necesaria. En el rescate también colaboró la Policía Local de Toledo.

Consejos para no sufrir mareos en escalada

La escalada es un deporte intenso que puede pasar factura si no se está habituado o no se toman las medidas preventivas necesarias. Y algunas de estas medidas, según los expertos, son: