EL PASADO DOMINGO
Rescatado un hombre de 40 años en la Ermita de la Cabeza (Toledo) mientras realizaba escalada
Los bomberos y la Policía Local realizaron el porteo hasta donde pudo ser atendido por los sanitarios
Un hombre de 40 años fue rescatado el pasado domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Toledo, después de sufrir un mareo mientras escalaba en la zona de la Ermita de la Cabeza, según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El incidente se produjo sobre las 16:30, momento en el que los bomberos realizaron el porteo del deportista hasta un lugar en el que fue atendido por los servicios sanitarios del SESCAM, y posteriormente fue evacuado en una UVI móvil hasta el Hospital Universitario de Toledo para recibir la asistencia necesaria. En el rescate también colaboró la Policía Local de Toledo.
Consejos para no sufrir mareos en escalada
La escalada es un deporte intenso que puede pasar factura si no se está habituado o no se toman las medidas preventivas necesarias. Y algunas de estas medidas, según los expertos, son:
- Elegir el equipo adecuado para escalar: casco, arnés o cuerda son algunos de los imprescindibles.
- Intentar, en la medida de lo posible, escalar con un compañero. En caso de hacerlo solo el riesgo es el doble, porque si se sufre un mareo será más complicado avisar a los servicios de emergencia.
- Es vital calentar y estirar antes de realizar la escalada. Es una actividad física que requiere fuerza, flexibilidad y resistencia y, para evitar sufrir mareos, es importante realizar un calentamiento previo adecuado.
- Conocer los límites de uno mismo. Como en cualquier deporte, es imprescindible saber el grado de dificultad que se puede alcanzar.
- Desarrollar habilidades de auto-rescate. Esta parte es fundamental para saber cómo reaccionar en casos de emergencia.
