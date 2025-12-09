Llamamiento urgente en Toledo: Socorro de los Pobres necesita leche y otros alimentos no perecederos

Don Cipriano González, más conocido en Toledo como el "amigo de los pobres", falleció en 2023 a los 86 años de edad. Su legado —marcado por el altruismo y el afán de ayudar a los demás— sigue muy presente 57 años después de poner en marcha la ONG Socorro de los Pobres, que en las semanas previas a la Navidad hace un llamamiento urgente a los vecinos de la capital.

Necesitan "con urgencia" productos no perecederos, según cuenta a La CRónica de Toledo una de sus voluntarias, Reyes Calvo.

El almacén, situado en la bajada de San Martín, junto a San Juan de los Reyes, abastece semanalmente a más de 150 familias —la mayoría con niños—, además de personas jubiladas "a las que no les llega la pensión para hacer una compra en condiciones" y a inmigrantes. Los voluntarios piden especialmente alimentos básicos para el desayuno, como leche y galletas, aunque también solicitan conservas, pasta, arroz y otros productos no perecederos.

"Más gente necesita nuestra ayuda"

Calvo explica que en los últimos meses ha aumentado el número de beneficiarios debido al encarecimiento de los productos básicos en el supermercado. La consecuencia es inmediata en un almacén que, desde 1953, atiende a los toledanos que más lo necesitan. "Estamos prácticamente a cero", recalca. Con las vacaciones escolares a la vuelta de la esquina, insiste en que no quieren que "ningún niño se quede sin su desayuno".

La ONG Socorro de los Pobres lleva más de 70 años atendiendo a los vecinos de Toledo / Cedida

Un corazón marcado por el hambre

Cipriano González nació en 1936 en Menasalbas, en plena posguerra, en el seno de una familia humilde con nueve hermanos. Conoció el hambre desde niño y aquella experiencia le marcó para siempre. "Del hambre que pasé de niño, fíjese lo que ha nacido", solía decir.

De joven ingresó como fraile, pero decidió abandonar el monasterio al ver que su propia familia pasaba necesidad: quería trabajar para ayudarles a comer. Pronto extendió esa ayuda a otras familias y buscó un local donde almacenar alimentos para quienes no tenían nada.

Trabajador por la mañana, benefactor por la tarde

Tuvo tres hijos y trabajó en Standard Eléctrica. Por la mañana, entre cables y conectores; por la tarde, dedicado por completo a los demás. Reunía comida donde sobraba y la llevaba allí donde urgía, sin permitir jamás que un billete que no fuera suyo pasara por sus manos.

El nacimiento de Socorro de los Pobres

En 1953 fundó la ONG Socorro de los Pobres, que lleva más de cinco décadas proporcionando comida, ropa nueva y apoyo a miles de vecinos. Cipriano jamás aceptó dinero: sólo alimentos, juguetes o ropa nueva. "Haz caridad y no te preocupes de lo demás" fue siempre su lema.

Dónde donar Dirección: Bajada de San Martín, 6 (junto a San Juan de los Reyes) Horario: • Miércoles, de 17:00 a 19:00 • Viernes, de 09:00 a 11:30 No se admite dinero: solo alimentos y ropa nueva.

La ONG necesita leche, galletas y juguetes

Aunque falleció en 2023, su labor continúa gracias a los 15 voluntarios que cada miércoles reparten alimentos. Atienden actualmente a unas 150 personas por semana, en su mayoría familias con niños, jubilados e inmigrantes. A 57 años de la creación del almacén, las estanterías están casi vacías. Las donaciones han caído y urgen leche, galletas, alimentos no perecederos y juguetes nuevos o en perfecto estado para el reparto de Reyes del próximo 4 de enero.