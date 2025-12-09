Carrera 'Contrata Sin' de Cruz Roja en Toledo: fecha de la penúltima carrera del año en la ciudad

Rubén Lozano, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Toledo, acaba de presentar en la mañana de este martes la carrera solidaria organizada por Cruz Roja 'Contrata Sin', un evento que se celebrará el domingo 14 de diciembre a las 10:30 horas, con salida desde el paseo de Recaredo.

El concejal ha destacado de esta antepenúltima carrera del año, de 3,44 kilómetros de distancia, que "va más allá de lo estrictamente deportivo, persigue regular y normalizar la contratación de trabajadores dentro de los marcos legislativos". Y ha animado a todos los toledanos a participar en esta carrera en época navideña, "que nos invita a compatibilizar deporte y celebraciones".

Así es la campaña 'Contrata Sin' de Cruz Roja

La presidenta provincial de Cruz Roja, Rosa Almoguera, ha explicado que esta campaña busca "sensibilizar a las empresas sobre una contratación inclusiva basada en cuatro grandes principios", que son los siguientes:

'Sin horas de vuelo' . Esto quiere decir, apoyar a los jóvenes sin experiencia laboral, pero con capacidad.

. Esto quiere decir, apoyar a los jóvenes sin experiencia laboral, pero con capacidad. 'Sin fecha de caducidad' , para que se tenga en cuenta la experiencia de las personas mayores.

, para que se tenga en cuenta la experiencia de las personas mayores. 'Sin género de dudas' , para promover la igualdad laboral.

, para promover la igualdad laboral. 'Sin denominación de origen', para que se apueste por la diversidad y el talento precedente de cualquier lugar del mundo.

La responsable ha recordado que, solo en 2024, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha atendido en la provincia a unas 1.500 personas, de las cuales más de 700 han logrado un contrato laboral.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma ‘DeportChip’, donde también está disponible el recorrido, que parte de Recaredo, baja por la pasarela de San Pedro el Verde, discurre por la zona del yacimiento de Vega Baja y regresa al punto de salida.

Almoguera ha animado también a todo el mundo a participar en la prueba deportiva, que contará con premios y sorteos gracias a las donaciones de las empresas colaboradoras como La Despensa, cuyo responsable de comunicación, Luis Aznal ha destacado que la empresa castellanomanchega mantiene una estrecha relación con Cruz Roja como “socios estratégicos, aliados y amigos”.

Por último, ha invitado a todos a disfrutar de esta “fiesta deportiva” y a aprovechar esta oportunidad para “concienciar a las empresas sobre la importancia de contratar sin etiquetas”.