DEPORTE
Carrera 'Contrata Sin' de Cruz Roja en Toledo: fecha de la penúltima carrera del año en la ciudad
La prueba, de menos de 4 kilómetros de distancia, tiene el objetivo de sensibilizar a las empresas acerca de la contratación inclusiva de trabajadores
Rubén Lozano, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Toledo, acaba de presentar en la mañana de este martes la carrera solidaria organizada por Cruz Roja 'Contrata Sin', un evento que se celebrará el domingo 14 de diciembre a las 10:30 horas, con salida desde el paseo de Recaredo.
El concejal ha destacado de esta antepenúltima carrera del año, de 3,44 kilómetros de distancia, que "va más allá de lo estrictamente deportivo, persigue regular y normalizar la contratación de trabajadores dentro de los marcos legislativos". Y ha animado a todos los toledanos a participar en esta carrera en época navideña, "que nos invita a compatibilizar deporte y celebraciones".
Así es la campaña 'Contrata Sin' de Cruz Roja
La presidenta provincial de Cruz Roja, Rosa Almoguera, ha explicado que esta campaña busca "sensibilizar a las empresas sobre una contratación inclusiva basada en cuatro grandes principios", que son los siguientes:
- 'Sin horas de vuelo'. Esto quiere decir, apoyar a los jóvenes sin experiencia laboral, pero con capacidad.
- 'Sin fecha de caducidad', para que se tenga en cuenta la experiencia de las personas mayores.
- 'Sin género de dudas', para promover la igualdad laboral.
- 'Sin denominación de origen', para que se apueste por la diversidad y el talento precedente de cualquier lugar del mundo.
La responsable ha recordado que, solo en 2024, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha atendido en la provincia a unas 1.500 personas, de las cuales más de 700 han logrado un contrato laboral.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma ‘DeportChip’, donde también está disponible el recorrido, que parte de Recaredo, baja por la pasarela de San Pedro el Verde, discurre por la zona del yacimiento de Vega Baja y regresa al punto de salida.
Almoguera ha animado también a todo el mundo a participar en la prueba deportiva, que contará con premios y sorteos gracias a las donaciones de las empresas colaboradoras como La Despensa, cuyo responsable de comunicación, Luis Aznal ha destacado que la empresa castellanomanchega mantiene una estrecha relación con Cruz Roja como “socios estratégicos, aliados y amigos”.
Por último, ha invitado a todos a disfrutar de esta “fiesta deportiva” y a aprovechar esta oportunidad para “concienciar a las empresas sobre la importancia de contratar sin etiquetas”.
- La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
- Una escapada de cuento para el puente de diciembre: la localidad a 1 hora de Madrid conocida como la 'Provenza española' y nombrada Pueblo Mágico del Año 2026
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos
- Hay Raphael para rato: el cantante hace otra demostración de fuerza con su concierto en el Movistar Arena
- La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
- Juan José Ballesta, el niño prodigio del cine español que decidió dejar de ser actor en el momento álgido de su carrera
- Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución