¿Dónde comprar el décimo ganador en Toledo? Estas son las administraciones que más premios han dado en la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre está cada día más cerca y ya son muchos los que empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos ya tienen a buen resguardo sus décimos, los supersticiosos aún están buscando el número ideal y, en otros caso, aunque ya se hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Todavía no se conoce el ganador, de hecho los décimos premiados podrían seguir estando en alguna administración esperando a su compra, pero de lo que podemos estar seguros es de que una imagen se repetirá por toda España: la celebración de las administraciones de Lotería que hayan participado en el reparto.

Las más laureadas en Toledo

Sin duda alguna, una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. En Toledo existen varias opciones donde se podrá repartir suerte, pero si quieres que lo sucedido en años anteriores te pase a ti, lo mejor que puedes hacer es acudir a alguna de estas opciones.

La Caprichosa del Casco y La 13

En el año 2023 llegó por primera vez en la historia el Gordo a Toledo. Una suerte esquiva que al fin tuvo su recompensa con el décimo 88.008 cantados por Yesica Paola Valencia Gómez y Francisco Moreno Durán el 22 de diciembre.

Las administraciones responsables fueron La Caprichosa del Casco y la 13, del centro comercial Luz de Tajo. Las buenas nuevas han traído numerosos visitantes en estos últimos años, algo inesperado para los dueños de las distintas administraciones, según han declarado a los medios.

Administración 'Lotería La Caprichosa' / Javier Longobardo

En ese mismo año resultó especialmente llamativo el caso de La Caprichosa. En 2023 no solo dio el Gordo, sino que también repartió suerte con la entrada del año dando también el primer premio del Niño, el 6 de enero. Así, se convirtió en la responsable de repartir de forma consecutiva los primeros premios de los dos sorteos de Lotería más importantes del año.

El año pasado, en 2024, la Caprichosa también vendió dos décimos del cuarto premio y un décimo del tercer premio.

Doña Lola

Otra de las grandes administraciones de lotería en Toledo es Doña Lola. Inaugurada por la abuela de los actuales propietarios, Lola Benayas, en 1974, fue la encargada de repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad en el año 2023 de la mano de La Caprichosa, con el décimo 57.033. Está situada en pleno casco histórico de Toledo, a escasos metros de la Plaza de Zocodover.

En su web destacan que son la administración de lotería que más dinero ha repartido en premios en la provincia de Toledo, con más de 150 millones de euros, destacando el Segundo Premio de la Lotería de Navidad en 1998. Cabe destacar que este segundo premio fue repartido entre los trabajadores de una conocida empresa toledana.

La Suerte de La Mancha

Otra de las grandes opciones que tienen su local en Toledo es el de la administración La Suerte de La Mancha, de Villafranca de los Caballeros. Esta administración también repartió suerte en el año 2023, con un décimo premiado con 25.000 euros.