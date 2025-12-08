El “oro blanco” y las tres moliendas le dan al mazapán de Toledo su calidad ‘suprema’

Los mazapanes de Toledo vuelven a ser protagonistas esta Navidad. Cada año, estos dulces artesanos —elaborados con 50% almendra y 50% azúcar, calidad suprema— recorren miles de kilómetros para llegar a cenas familiares en todos los rincones de España... y hasta mucho más lejos. Obradores como Santo Tomé o Mazapanes Barroso encaran las últimas semanas de mayor producción, con un ritmo que se dispara a principios de diciembre, con motivo del puente de la Constitución.

En Mazapanes Barroso, donde la receta no ha cambiado desde el siglo XIX, lo resumen así: "En Navidad alcanzamos entre 25 y 30 toneladas, nuestro mazapán viaja a toda España y también a México o Europa", explica a El Periódico de España José Barroso, dueño y gerente de la compañía. En Santo Tomé, que produce 70 toneladas al año, y la mitad de estas para la campaña de Navidad, ocurre algo parecido: "Muchos clientes vienen en diciembre a recoger su pedido, es parte de su tradición familiar"; cuenta Ana de Mesa Gárate, directora de Producción de Santo Tomé.

Además, ambos obradores amplían sus respectivas plantillas para esta campaña. En Mazapanes Barroso, asciende hasta las 20 personas, cuando el resto del año cuenta con 12 trabajadores. Mientras, en Santo Tomé esta plantilla se duplica, llegando a las 25-28 personas en el obrador.

Mazapanes de los obradores de Santo Tomé y Mazapanes Barroso de Toledo / María Saiz

Con el 70-80% de la producción nacional de mazapanes, Toledo lidera el ranking como principal productor de este dulce artesanal. El cual tiene un valor de mercado de 68 millones de euros anuales junto al turrón. En cuanto a la media que se gasta cada español en este sector, este es de 7,90 euros, mientras que la media de consumo anual es de 0.7 kg por persona.

El secreto del mazapán toledano calidad suprema

El mazapán de calidad suprema es un mazapán que se elabora con materiales de primera calidad, y entre tres y cinco minutos en el horno, precalentado a 200 grados.

Sus ingredientes son: almendra natural, azúcar y huevo. Las medidas serían: 250 gramos de almendra cruda pelada o molida, 250 gramos de azúcar glas y 1 huevo. Para elaborar mazapán de calidad, se deben mezclar las almendras, el azúcar y el huevo hasta obtener una masa homogénea. La masa se vierte en moldes y se deja reposar en el frigorífico durante unas horas. Una vez que el mazapán se ha endurecido, se puede cortar en diferentes formas y tamaños.

Lo que diferencia su proceso de fabricación para convertirlo en calidad suprema es el triple refinado artesanal con tres moliendas:

Primera molienda: Se muelen por primera vez las almendras con el azúcar para romper los componentes principales

Segunda molienda: El resultado se vuelve a pasar por el molino. Este segundo ciclo de molienda es más fino, ya que los ingredientes ya está más triturados, lo que reduce aún más el tamaño de las partículas.

Tercera molienda: Esta masa se somete a una última pasada por el molino. Este proceso es crucial para alcanzar el estado de "triple refinado", donde se produce la textura más suave y uniforme posible, eliminando cualquier rastro de aspereza o gránulo.

José Barroso posa para El Periódico de España mientras nos abre las puertas de su obrador / María Saiz

Una vez está preparada la masa, hay mil formas de mazapán: desde las figuritas, las delicias de mazapán o la anguila, como nos enseña José Barroso desde su obrador.

Un producto de lujo, con "oro blanco" que trajeron los árabes

La llegada del mazapán se debe a la entrada de los árabes en el siglo VIII, quienes fueron los portadores de la caña de azúcar y de los frutos secos como la almendra a Occidente. De hecho, la palabra proviene del árabe 'manthaban', recipiente donde se ponía la pasta. Al necesitar una gran cantidad de azúcar para su producción, el azúcar se consideró como un producto de lujo ("oro blanco") debido a su precio.

El Toledo de la época, capital por aquel entonces de España, hizo que los productos de mejor calidad se produjeran en la ciudad: dulces, espadas, damasquinado... Además de que las personas que podían permitirse tales obsequios, los cuales contaban con los recursos necesarios, residían en Toledo.

¿En qué otros sitios se fabrican mazapanes?

En los países árabes Marruecos y Argelia son los más populares: en Marruecos el mazapán está aromatizado con agua de azahar o rosas y azúcar de vainilla; mientras que los mazapanes argelinos también llevan miel.

En México el mazapán se hace con cacahuete, ya que no existen los almendros, y está cubierto de chocolate. Es conocido popularmente como mazapán de la Rosa y es el que se consume principalmente en EstadosvUnidos.

En Europa, donde el método de procesamiento de la pasta se hace mediante la cocción, existen variaciones:

En Alemania el mazapán tradicional se produce en la ciudad de Lübeck, que se compone de dos tercios de almendra amarga, huevo y un tercio de azúcar; y se le añade agua de rosas.

el mazapán tradicional se produce en la ciudad de Lübeck, que se compone de dos tercios de almendra amarga, huevo y un tercio de azúcar; y se le añade agua de rosas. En Francia, conocido como ‘calisson’ se compone de almendra, azúcar y frutas como melón o naranja recubiertas de una capa de caramelo blanco.

conocido como ‘calisson’ se compone de almendra, azúcar y frutas como melón o naranja recubiertas de una capa de caramelo blanco. En Italia es típico en Sicilia y también conocido como 'frutta martorana', se le añade miel, vainilla o agua, además de los colorantes para imitar la forma y el color de frutas.

En España, los mazapanes se producen también: