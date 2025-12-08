Mario perdió la visión total del ojo izquierdo, vende cupones de la ONCE por la calle y es campeón de halterofilia

A poco más de 30 kilómetros del Casco Histórico de Toledo se encuentra el municipio de Villasequilla, una pequeña localidad de 2.621 habitantes que Mario Marín ha puesto más que nunca en el mapa. Y lo ha hecho a través de una vida de superación que es un ejemplo para todos.

Él tiene 36 años, era vigilante de seguridad, el deporte siempre ha estado vinculado a su vida y, con solo 33 años (en 2022), sufrió una enfermedad que le hizo perder la visión total del ojo izquierdo.

Ha practicado durante su vida todo tipo de deportes: natación, salvamento y socorrismo (en una competición llegó a quedar tercero del mundo). Era —y es— un loco del deporte.

Pero en 2022, con 33 años, un día como otro cualquiera se levantó de la cama y, como nos cuenta, comenzó a ver borroso por su ojo izquierdo. Al poder ser algo simplemente ocasional, Mario no le prestó demasiada importancia. Al día siguiente le volvió a suceder lo mismo. Y fue aquí cuando decidió ir al hospital, para ver qué estaba ocurriendo. Hasta que al año llegó el diagnóstico final, sufría Neuritis Óptica, una inflamación del nervio óptico, que es el conjunto de fibras nerviosas que transmiten la información visual del ojo al cerebro. La enfermedad fue cada vez a peor, y ya ha perdido la visión completa del ojo izquierdo, que además no recuperará nunca. Y el ojo derecho también lo tiene algo afectado.

El deporte me ha sacado de la monotonía Mario Marín

Pero Mario jamás se vino abajo. Al contrario. Siguió luchando y haciendo lo que más le gusta, practicar deporte.

Sin visión en el ojo izquierdo... la halterofilia apareció en su vida

Cosas de la vida, en el verano de 2024 fue a probar a una competición de halterofilia a la que no hacía falta estar federado. Mario siempre ha sido de ir al gimnasio y fue simplemente "por probar". Lo que no sabía es que acabaría ganando esta competición. Casualidades de la vida, allí había miembros de la Federación Española de Halterofilia, que le incluso pidieron a Mario que se federara, para seguir compitiendo.

Mario, a la izquierda de la imagen, reciente ganador de un campeonato internacional / CEDIDA

Y así lo hizo. Desde entonces, es uno de los mejores y a principios de noviembre incluso ganó su primer campeonato internacional, el Mediterranean Master Weightlifting International Open, celebrado en Alicante. También es subcampeón de España. A día de hoy explica que "entreno unas 10 horas a la semana y es un hobby. Mi época de deportista profesional y de aspiraciones ya pasó, ahora lo hago por despejar la cabeza". Sus mejores registros hasta ahora han sido levantar 140 kilos en dos tiempos y 120 kilos en arrancada.

Desde enero de 2025 trabaja en la Once

Y compagina su hobby de la halterofilia con su trabajo en la Once, donde vende cupones por su localidad, Villasequilla. "En el pueblo alucinan conmigo, me dicen ¡vaya con el 'cuponero' que viaja por todos lados!", confiesa entre risas.

Para aquellas personas que estén viviendo algo similar que lo que vivió Mario, aconseja "no pensar en por qué te ha tocado a ti, sino seguir con tu vida y practicar mucho deporte, que te despeja de todo".

Mario, indudablemente, nos ha dado un ejemplo de cómo levantarnos ante un varapalo de la vida, por más que esta pese en muchas ocasiones.