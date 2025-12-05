¿Compartes décimos de Lotería de Navidad? Los consejos de los abogados de Toledo para evitar problemas: “Sí sirve WhatsApp, pero...”

En el camino al sorteo de Lotería Nacional de Navidad hay una práctica muy extendida entre los españoles de compartir sus décimos con familiares, amigos o seres queridos. Aunque la alegría entre todos se vive de otra forma, en caso de que toque, hay que tener en cuenta una serie de consejos para evitar malentendidos. El despacho de abogados de Cortés y Dueñas en Toledo nos da las claves para no tener problema en caso de comprar lotería entre varias personas.

El paso que debes hacer sí o sí para compartir Lotería de Navidad

Desde el despacho de abogados de Cortés y Dueñas en Toledo, dejan claro que si quieres compartir décimos de Lotería de Navidad hay que dejarlo por escrito sí o sí. Lo primero es tener claro quién lo compra y cuánto aporta cada persona: "Cuando se compra un décimo lo más importante es saber si lo compras de forma individual o conjunta. Lo ideal es que quede reflejado quien y cuanto participa".

Para dejarlo por escrito vale prácticamente igual cualquier medio. Es igual de válido un contrato que improviséis entre todos en un folio o servilleta, que apuntar detrás del décimo las personas que participan que un mensaje de WhatsApp.

Un consejo, fácil y rápido, que nos dan desde el despacho de abogados de Cortés y Dueñas es crear un grupo de WhatsApp entre todas las personas que han participado en la compra. Uno manda un mensaje en el que se explique todo el procedimiento, con el número de teléfono de cada persona y los contactos bien guardados. También hay que tener en cuenta si pagas por Bizum, dejar pasadas capturas o resguardo de la operación, que se vea que has aportado lo que tocaba.

Varias personas en una administración donde se despacha Lotería de Navidad. / Pilar Cortés

También es importante dejar claras todas las actualizaciones que se vayan dando. Por ejemplo, si una persona ya no quiere participar y se le devuelve su parte, hay que volver a especificarlo. La versión buena del documento será la última que dejemos antes del día del sorteo.

Dejarlo por escrito y claro no solo es importante para después repartir el dinero a partes iguales. Si no queda por escrito que has participado en la compra en ese décimo, Hacienda puede interpretarlo como una donación y que te cobren, posteriormente el impuesto de donaciones.

¿Qué tengo que hacer si mis conocidos no cumplen con lo acordado en un primer momento?

En caso de que mi décimo saliera premiado en la Lotería de Navidad y hayamos dejado todo por escrito, llega el momento de cobrarlo. El despacho de abogados Cortés y Dueñas de Toledo también tiene consideraciones a tener en cuenta en ese momento.

No solo se trata de dejar por escrito las personas que han participado en la compra, también hay que especificar las personas que van a recogerlo. Si en el contrato, mensaje o décimo pone que participan cuatro personas, no se va a cobrar si no van esas cuatro personas a ello. Hay que dejar por escrito los nombres y apellidos de la persona o personas que irían a hacer la gestión.

Si una vez que se cobra no se hace el reparto que se prometió en un primer momento, lo primero es hacer una mediación con la persona. Desde el 3 de abril de 2025, mediación ya es un paso obligatorio previo a las demandas, ya sea con una conciliación, un arbitraje o un burofax donde se le informe de la intención de empezar un proceso legal.

La persona a la que se le ha mandado ese aviso de mediación tiene un plazo de 30 días para responder. En caso de no hacerlo, ya se puede demandar y empezar el proceso legal en el que se aportarán todas las pruebas correspondientes.