Spotify Wrapped 2025: descubre tu artista más escuchado y el rincón perfecto de Toledo para disfrutarlo

Hay un evento que marca el final de año de los usuarios desde hace varias temporadas. El Spotify Wrapped 2025 ya está aquí para que puedas compartir tus artistas más escuchados, las canciones que no te has sacado de la cabeza estos meses o los álbumes que te han acompañado con todos tus seres queridos.

El artista puertorriqueño Bad Bunny —que el año que viene ofrecerá 12 conciertos en Madrid— se ha coronado como el más escuchado del mundo en 2025, alcanzando más de 19.800 millones de reproducciones en la plataforma de audio en 'streaming' Spotify. En España le sigue Quevedo, el único español en las 10 primeras posiciones.

Lo cierto es que Toledo es una ciudad perfecta para perderte con tu música y disfrutarla de otra forma por sus grandes escenarios.

Tanto si escuchas música más movida, como si eres un apasionado de las melodías más relajadas, de 2025 o de 1964, españoles o internacionales, Toledo tiene un rincón para ti.

Bad Bunny es el Puente de Alcántara, moderno y con gran ambiente

El lugar perfecto de Toledo para escuchar a Bad Bunny es el Puente de Alcántara / EPE

El artista más escuchado del año en todo el mundo, según el Spotify Wrapped 2025 es Bad Bunny. Lo ha conseguido con su álbum 'Debí tirar más fotos', en el que experimenta con las raíces musicales de su querido Puerto Rico. Un punto de Toledo que fusiona a la perfección lo clásico con la actualidad es el Puente de Alcántara, el acceso principal al Casco Histórico de la ciudad que se levanta sobre el Tajo y con un tráfico sin fin, como los oyentes del cantante.

Con un estilo romano y las espectaculares luces que iluminan el Tajo, es un monumento que se mantiene fuerte, a pesar de todos los coches que recibe la ciudad a diario. Como Bad Bunny, que desde 2020 no le mueven de los primeros puestos de Spotify, a pesar de todos los artistas nuevos que llegan con su mismo estilo. El puertorriqueño es de los cantantes que te apetecen llevar en el coche, ideal para un road trip que termina en una de las mejores ciudades que visitar de España.

Taylor Swift es la Calle del Ángel, llena de historias que contar

Taylor Swift es la Calle del Ángel, llena de historias que contar / EPE

El entorno de la Calle del Ángel es también uno de los rincones más transitados de Toledo, tanto por visitantes como por vecinos, igual de numerosos que los oyentes de Taylor Swift, la segunda en la lista. Los balcones antiguos, las calles estrechas o las tiendas artesanales, le dan a esa zona un aire romántico y nostálgico que despierta las mismas emociones que los discos de Taylor Swift, como 'Folklore' o 'Evermore'.

Además de que esta calle parece sacado de un cuento o una novela histórica, inspira a cualquier persona creativa. Taylor Swift es conocida por sus grandes letras, con narraciones y personajes que reconoces al momento.

The Weeknd es la Puerta del Sol, una gran ambientación

The Weeknd es la Puerta del Sol, una gran ambientación / EPE

La Puerta de Sol de Toledo, especialmente iluminada por la noche con sus focos, parece sacada de un videoclip de The Weeknd en su era 'After Hours', el tercer artista más escuchado en el mundo según el Spotify Wrapped 2025. Tiene un aire dramático con sus sombras y piedras, pero es muy bonita de ver, como la música de Abel, oscura y dura, pero que no puedes dejar de reproducir.

Quevedo es el Parque de la Vega, para moverte sin parar

Quevedo es el Parque de la Vega, para moverte sin parar / EPE

Si nos fijamos en España, el segundo artista más escuchado en el Spotify Wrapped es Quevedo, la gran estrella del género latino en España. El Parque de la Vega es un sitio de paseo, quedadas, voces, bancos y gente joven. Tiene ese ambiente cercano y auténtico, de barrio, como la música del canario que mezcla reggaetón y trap.

Es un espacio abierto y grande, en el que puedes moverte sin que nadie te moleste mientras escuchas tus canciones favoritas de este artista. Ya sabes que es un clásico para la canción del verano, y... ¿Qué mejor que escucharla en un parque como este con tus amigos?

Aitana es el Mirador del Valle, luminoso y romántico

Aitana es el Mirador del Valle, luminoso y romántico / EPE

Las vistas del Mirador del Valle te regala una imagen única de toda la ciudad de Toledo, especialmente en el atardecer. Tiene un tono dulce, nostálgico muy luminoso y romántico, como las canciones de Aitana. En su último disco, 'Cuarto Azul', comparte sus historias de amor y sus emociones, perfecto para escucharlo desde este punto tan bonito de la ciudad.

Una persona sola, con amigos o con su pareja, este mirador se puede disfrutar de todas las formas, como las canciones más emotivas de Aitana.