San Silvestre Toledana 2025: así es la camiseta que rinde homenaje a un conocido monumento

La San Silvestre Toledana avanza un paso más en la construcción de una identidad visual sólida y reconocible para su nueva edición, la número 43. El pasado viernes Soliss, como socio patrocinador de la prueba, y la Asociación Amigos del Atletismo, entidad organizadora, han presentado este viernes la camiseta técnica oficial de la carrera absoluta.

Una camiseta que rinde homenaje

Siguiendo la línea de los últimos años, la camiseta de este año vuelve a destacar por su diseño cuidado y por su calidad, además de sumarse la peculiaridad del bonito homenaje que rinde. La camiseta, fabricada por Joma, está confeccionada con materiales técnicos de alta calidad, pensada para su uso posterior en entrenamientos y futuras actividades deportivas.

Camiseta San Silvestre Toledana / Web San Silvestre Toledana

Su diseño, obra de Javier Vivar, colaborador habitual de la prueba, rinde homenaje a uno de los lugares más emblemáticos de Toledo y de la historia de la propia carrera: la Plaza de Zocodover, que durante muchos años albergó la salida de miles de corredores.

La nueva medalla Finisher

Junto a la camiseta, la organización ha presentado otra de las grandes novedades de esta edición: la nueva Medalla Finisher, realizada por TodoTrofeo. Esta pieza destaca por su extraordinario nivel de detalle y por reproducir de forma muy fiel el diseño de la propia camiseta oficial, convirtiéndose en un recuerdo único para quienes completen los 8 kilómetros del recorrido y crucen la línea de meta.

Nueva Medalla Fisher que se entregará a los participantes / Web San Silvestre Toledana

La medalla incorpora en su parte trasera un espacio destinado a inscribir el nombre y la marca personal del participante, un servicio que podría implementarse en próximas ediciones en función de la demanda.

Desde la asociación Amigos del Atletismo se ha querido agradecer especialmente el apoyo de Soliss, cuyo compromiso permite desarrollar de forma gradual nuevas ideas y elementos distintivos.

Un nuevo impulso para la prueba

Esta presentación refuerza el valor histórico y emocional de una carrera que ya suma 43 ediciones y que tiene como verdaderos protagonistas a los corredores que la hacen posible. Supone un nuevo impulso para una de las pruebas deportivas más queridas de la ciudad, que continúa creciendo sin renunciar a su esencia ni a los símbolos que la han acompañado durante décadas.

Horarios y recorrido

Para esta edición de la San Silvestre Toledana se volverá a contar con dos tipos de carreras distintas: las carreras infantiles divididas en rangos de edad, y las carreras absolutas, a partir de los 16 años. Las carreras infantiles a su vez se dividirán en seis pruebas de corta duración. Todas tendrán lugar la tarde del 31 de diciembre.

Carrera infantil

Para esta prueba, el circuito será el delimitado entre la rotonda de la "Puerta de Bisagra" y la rotonda del Hospital Cardenal Tavera. El circuito estará totalmente vallado con vigilantes de seguridad controlando la entrada y salida del mismo.

Carrera infantil San Silvestre Toledana / Web San Silvestre Toledana

En cuanto a los horarios, todas las carreras tendrán lugar entre las 16:00 y las 17:00 h, con un espacio de 10-15 minutos entre carreras. Los participantes se dividirán en seis grupos por rango de edad, recorriendo distancias cada vez mayores conforme la edad aumenta.

Horarios carrera infantil San Silvestre Toledana / Web San Silvestre Toledana

Carrera absoluta

En el caso de la carrera absoluta, esta tendrá su comienzo a las 18:00 horas con cuatro categorías premiadas. La general (16 años o más) femenina y masculina, y la veterana (40 años o más) también femenina y masculina. Todos partirán del mismo punto y realizarán el mismo recorrido.

Horario carrera absoluta San Silvestre Toledana / Web San Silvestre Toledana

Eso sí, se realizarán 4 salidas distintas en un rango de seis minutos. A las 18:00 en punto saldrán los dorsales de color amarillo (VIP), naranja y rojo. Dos minutos después comenzarán la carrera los dorsales de color verde. A las 18:04 saldrán los dorsales de color azul y, finalmente, dos minutos después comenzarán los dorsales de color blanco.

Recorrido carrera absoluta San Silvestre Toledana / Web San Silvestre Toledana

El recorrido comienza en la Calle del Cardenal Tavera y tiene su meta en la Puerta de Bisagra, corriendo entre medias más de 8 kilómetros de recorrido urbano. El circuito quedará libre de vehículos privados a partir de las 17:00 horas y el cierre total de la vía se realizará a las 17:45 horas.