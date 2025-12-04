Después del incendio en el edificio de Toledo, estos son las cuatro cosas que pueden explotar en la cocina

Dos agentes de Policía Nacional resultaron afectados por inhalación de humo tras el incendio de un bloque de pisos en Toledo, en el que también tuvieron que tras trasladados al Hospital Universitario de Toledo siete vecinos del inmueble. El suceso, que ocurrió este pasado martes en el barrio toledano de Buenavista, se produjo por una "importante deflagración". Después de la inspección ocular y tomar declaración a los testigos, las autoridades están investigando qué pudo ocurrir.

Las bombonas de butanos no explotan

Aunque lo primero que podamos pensar es que una bombona de butano fuera la responsable de la explosión que, según contaron los vecinos a este periódico sonaron como "dos bombas", con 10 minutos de diferente, es importante saber que no explotan con facilidad.

Las bombonas cuentan con mecanismos de seguridad que las convierten en elementos muy seguros. Si podrían hacerlo si están expuestas a calor, como ocurre en un incendio.

Sin embargo, en invierno si hay que tener cuidado con braseros, estufas o radiadores para mantener el calor en casa. Los expertos recuerdan que es esencial usarlos con precaución para evitar incendios, alejados de cortinas. En el caso de las chimeneas, es clave limpiarlas antes de encenderlas, ya que la acumulación de residuos puede provocar fuego en el conducto.

María Saiz

¿Qué cosas pueden explotar en casa?

Gas de la cocina

El gas de la cocina es, según explican los bomberos, uno de los orígenes más comunes de accidentes domésticos. Una de las hipótesis posibles es que alguien se haya dejado abierto el gas, y que, debido a la acumulación de estos gases en el ambiente, se haya producido una explosión.

Pero ¿qué cosas pueden explotar realmente en una casa? Aunque no es lo habitual, existen varios elementos que pueden convertirse en un riesgo si fallan o no se usan adecuadamente.

Calentador de butano o propano

En viviendas que utilizan calentador de butano o propano, puede producirse un problema en el circuito de gas. Una manguera deteriorada, una mala conexión o una fuga imperceptible pueden provocar la acumulación de gases en la estancia. Si se da una chispa o se activa un electrodoméstico, esa concentración puede desencadenar una explosión o un incendio.

Olla exprés

Otro riesgo habitual es la olla a presión, conocida popularmente como olla exprés. Si la válvula falla, no se libera el vapor adecuadamente o el aparato tiene un defecto, la presión puede aumentar más de lo debido. En estos casos, la válvula puede reventar y causar una explosión que no solo daña la olla, sino que también puede provocar quemaduras y desperfectos en la cocina.

Un frigorífico en mal estado

Aunque es menos común, algunos electrodomésticos como los frigoríficos también pueden generar accidentes. Si el cableado está dañado, viejo o defectuoso, puede producirse un cortocircuito que genere humo incandescente o incluso fuego. En situaciones extremas, el aparato podría estallar o incendiarse, afectando al resto de la vivienda.