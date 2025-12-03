Así vivieron los vecinos del bloque de Buenavista de Toledo el incendio: "La explosión retumbó las paredes"

Ayer martes 2 de diciembre, sobre las 9 de la mañana, la rutina de los vecinos del Bloque 3 de la Ronda de Buenavista, 1de Toledo saltó por los aires. Una explosión en el 1º A provocó un incendio que llenó de humo la escalera hizo temblar las peredas y dejó en vilo a más de una decena de vecinos que no se podían ni imaginar por asomo lo que estaba ocurriendo. Entre ellos, Hilaria, que se encontraba tomándose un café. "Me llamó a portazos el vecino del 5ºA para que saliera de casa, me dijo 'Hilaria sal, sal como puedas'", explicaba aún con el susto con el cuerpo a La CRónica. Y ella, junto a María, su vecina de 13 años de al lado y una vecina del segundo consiguieron salir pese a que no vieran nada con el humo que ya se había propagado por los rellanos.

Con los bomberos trabajando planta por planta y una columna de humo que costó dispersar, el edificio se convirtió en una pequeña radiografía de cómo cada familia afronta el miedo y el desconcierto. En el quinto piso, la situación se vivió con especial tensión. En el 5ºA, Gonzalo y su familia —su mujer, su hijo de dos años, su bebé de apenas un mes y la abuela— temían por lo que el pequeño pudiera inhalar. “Lo que más nos asustaba era el humo del pasillo y cuánto pudiera inhalar nuestro hijo pequeño, que apenas tiene un mes”, confesaba a este periódico. De hecho, ese humo aún se pueden ver en sus ventanas y cortinas.

Los bomberos subían cada quince minutos para comprobar su estado y, cuando el aire lo permitió, fueron evacuados por el ascensor sobre las 11:30.La noche de ayer la pasaron fuera de casa, aún con el susto en el cuerpo. En el 5ºB, Fermín, de 90 años, fue evacuado y llevado en el hospital por precaución. Al igual que sus vecinos, no durmió en su casa, sino con su hija Ana.

Al menos cinco vecinos prefirieron quedarse en sus pisos

Por el contrario, Mercedes (5ºC) y Santiago y Concepción (5ºD) vivieron todo el incendio desde sus respectivas casas. A Concepción, de 84 años, la primera explosión le pilló en la terraza: “lo noté en los huesos”. Los bomberos se turnaron para vigilarles y darles instrucciones para ventilar y evitar que el humo invadiera el salón. "Con el susto en el cuerpo seguimos, fueron horas de incertidumbre y que vivimos con miedo. Las llamas se veían desde el patio interior donde también los bomberos reventaron las ventanas para que se fuera yendo el humo". Pero el fuego lo apagaron sobre las 12 y mi marido y yo salimos a hacer unos recados sobre las 12:30 para que nos diera el aire también", continúa Concepción.

Vistas desde el tercer piso del patio interior / María Saiz

El cuarto piso vivió otra historia. En el 4ºC, donde reside un matrimonio y sus dos hijos, la adolescente María, de 13 años, enferma en casa, fue la primera en escuchar los golpes y la alarma. Salió con su vecina Hilaria, del 4ºD, que estaba tomándose un café cuando todo retumbó. Ambas ayudaron a bajar a Agustina, del 2º B.

Su madre, Natividad, fue a llevar a su hijo Pablo al colegio, para luego ir con María al pediatra. Cuando regresó a casa se encontró ya con el incendio: "aparqué y me tiré del coche. Le dije al policía 'yo tengo que entrar que mi hija está sola', lo repetía en bucle, y el policía no me dijo nada. Directamente entramos y ya escuché a mi hija que estaban saliendo. No he tenido tanto miedo en mi vida", recuerda Natividad.

Mientras que el matrimonio del 4ºB y la vecina del 1ºC se han encontrado todo hoy miércoles, ya que no se encontraban en Toledo en la jornada del martes.

Un bloque con mezcla generacional: en tres pisos viven universitarios

En el tercer piso, conviven jóvenes universitarios y ancianos. En el 3ºA, un piso de universitarios, Lucía se marchaba a clase cuando escuchó el estruendo: "Estaba lista para ir a la uni, cuando escuché la primera explosión. En seguida me han aporreado la puerta y aunque no veía nada por todo el humo que había, bajé las escaleras como pude y salí a la calle". En el 3ºD, un matrimonio de ancianos de 90 años permaneció dentro: su cuidadora, que llega siempre a las 10, no pudo entrar por el cordón de seguridad.

Los segundos y primeros vivieron escenas similares. Los universitarios del 2ºA y 1ºD se encontraban fuera del edificio cuando tuvo lugar la explosión. Mientras que el matrimonio del 2ºC y la mujer del 2ºD ya se habían dirigido al trabajo antes de las nueve de la mañana. Por su parte, el matrimonio del 1ºB, que vive justo al lado del piso donde se originó todo, fue evacuado y trasladado al hospital. Una vez les dieron el alta, ambos se fueron a casa de uno de sus hijos, donde pasaron la noche y aún, con las persianas bajadas, no han vuelto a casa.

Exterior del bloque 3 de Ronda de Buenavista, 1 / María Saiz

En el piso del origen del fuego, el 1ºA, donde vive un matrimonio con su hijo, el marido era quien se encontraba dentro de la casa. Este hombre de 52 años, fue trasladao en una UVI móvil hasta el Hospital Universitario de Toledo por heridas, aunque todo parece indicar que no reviste gravedad.

Con las horas, el miedo se fue transformando en una especie de solidaridad silenciosa de descansillo en descansillo. Todos miraban el mismo rellano ennegrecido, el mismo olor a quemado que impregnaba las paredes y la misma puerta del 1ºA donde ahora solo queda un hueco calcinado. Mientras la Policía Científica continúa hoy inspeccionando el origen de la explosión y el incendio, los vecinos regresan poco a poco a su normalidad. Una normalidad que, después de este martes, costará volver a retomar.