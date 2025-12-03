Hallan muerto a un hombre de 67 años con signos de violencia en Villanueva de Alcardete, Toledo

Un nuevo suceso impacta a los vecinos de la provincia de Toledo, después de la explosión que provocó un incendio en un bloque de viviendas o el secuestro del perro braco alemán que se preparaba para el mundial. Agentes de la Guardia Civil han localizado una persona muerta en una nave de la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, que han identificado como un hombre de 67 años.

El aspecto que presentaba el cuerpo cuando lo encontraron ha hecho pensar a los agentes que se trata de un crimen planeado. Ahora comienza una investigación para descubrir qué ha ocurrido realmente.

El hombre muerto que han encontrado en un pueblo de Toledo

Según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno a Europa Press, el sujeto fue localizado el interior de una nave sobre las 08:40 horas del martes, situada en la calle Miguel Morlán de la localidad. Villanueva de Alcardete es un municipio a una hora y veinte minutos de la capital con menos de 3.000 habitantes, así que no es de los más grandes de la provincia.

El hombre fallecido presentaba evidentes signos de violencia. Este hecho es el que ha llevado a los cuerpos de seguridad a pensar que se encontraban en el escenario de un delito.

Ante los indicios de un crimen, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación del caso. Así, los vecinos esperan poder esclarecer lo que ha ocurrido realmente.

El otro suceso que impactó a los vecinos de Villanueva de Alcardete

Hace dos semanas, el mismo pueblo en el que se ha encontrado a este hombre muerto, fue noticia por otro desagradable suceso, como el del joven de Toledo fallecido que fue atropellado. En Villanueva de Alcardete, dos empleados municipales del ayuntamiento sufrieron quemaduras, como consecuencia de un incendio que se originó en un almacén también municipal. Fueron evacuados al Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real.

El fuego se originó en una pequeña cocina del interior del almacén. Los dos operarios municipales tenían 55 y 58 años, fueron o atendidos en el lugar por la dotación de una UVI móvil y después evacuados por una ambulancia de soporte vital básico.