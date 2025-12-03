El artista de Toledo que recomienda Rosalía, nominado a los Grammy y que puedes ver dentro de poco en concierto

No es ningún secreto que lo que comparte Rosalía acaba siendo viral. Ya sea un complemento, un restaurante, como la pizzería en la que cenó en Madrid después de su paso por 'La Revuelta', o una canción, lo que la artista recomienda se convierte en lo más comentado. Es el caso del artista de Toledo al que lleva siguiendo ya muchos años y que ya es considerado la gran estrella del flamenco nacional.

Desde sus inicios, Rosalía se ha formado y estudiado el flamenco, para poder interpretarlo a su manera, pero respetando la cultura y las tradiciones. Con esa base y todos sus antecedentes, tiene claro que Israel Fernández es el artista que no puede faltar en tu playlist. Consiguiendo hasta una nominación a los Grammy, ahora encara la que promete ser su gira más ambiciosa.

Israel Fernández, así es el artista de Toledo que recomienda Rosalía

Israel Fernández es un cantaor, compositor y músico español de flamenco de 36 años que nació en Corral de Almaguer, un municipio con más de 5.200 habitantes de Toledo. Ha sido galardonado con un premio Odeón al Mejor Álbum de Flamenco por 'Amor' y nominado a los premios Grammy Latinos como Mejor Álbum de Música Flamenca.

Su primer álbum salió en 2008, pero ha sido en los últimos años cuando sus seguidores y reconocimientos han crecido sin pausa. Desde hace años, Rosalía ha mostrado su apoyo al artista. Por ejemplo, en sus historias de Instagram compartió las fechas de su gira por España de 2024, 'Pura Sangre', para que nadie se perdiera sus conciertos, aunque ya había muchas fechas con el cartel de "Sold Out".

Rosalía compartiendo en su Instagram la gira de conciertos de Israel Fernández / Instagram

A Rosalía le gusta tanto el toledano que está abierta a sacar una canción juntos. Prueba de ello son las declaraciones de Omar Montes, cuando el rapero estrenó en 2024 su álbum con raíces flamencas. Según narra el cantante en el podcast 'WorldCast', la canción entre ambos, 'Pacquio' era un single que Israel Fernández tenía prácticamente cerrado con la colaboración con Rosalía, pero finalmente acabó en el disco del de Carabanchel.

Lo más inesperado es que 'Pacquio' estuvo a punto de convertirse en una canción entre Rosalía, Israel Fernández y Omar Montes. Según narra el último: "Cuando hablé con ella me dijo 'no pasa nada, hermano, hazlo si quieres con el Isra o si quieres lo hacemos los tres. Y yo dije 'pues hacerlo los tres sería la bomba". No pudo ocurrir por problemas de calendario de la catalana, pero se quedó pendiente para los tres.

Israel Fernández defendió a Rosalía de las críticas

Lo cierto es que el apoyo entre Rosalía e Israel Fernández es mutuo. Cuando la artista estaba en el punto de mira por cantar un flamenco tan poco tradicional, el de Toledo salió en su defensa ante las críticas y reivindicó su importancia: "Ojalá hubiese muchos artistas como ellos. Rosalía mueve a mucha gente y hay muchos que han conocido el flamenco gracias a ella. Agradezco que pueda darle esa importancia al flamenco porque se la merece", explicó en una entrevista.

El cantaor Israel Fernández en Madrid. / Alba Vigaray

A pesar de que su estilo es más tradicional, Israel está abierto a los cambios y experimentaciones que prueba la catalana. En una entrevista en El País, comentó: "Defenderé a cualquier compañero que cante con corazón y verdad, cada uno hace lo que quiere y experimenta, es respetable". También añadió que: "Los puristas son antiguos. Rosalía es una compañera".

Israel Fernández actuará en el Palacio de Congresos de Toledo el próximo 24 de enero de 2026. Será un show único con su tour 'De Oro y Marfil', que define como los conciertos más ambiciosos de su carrera. Las entradas ya están disponibles.