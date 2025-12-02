SUCESO
Una explosión provoca un incendio en bloque de viviendas en el barrio de Buenavista de Toledo
Una explosión en un bloque de pisos de la Ronda de Buenavista, en Toledo, ha provocado un incendio que ha comenzado a las nueve de la mañana de este martes
Dos personas han sido atendidas por inhalación de humo y una de ellas ha sido trasladada en una UVI móvil hasta el Hospital Universitario de Toledo
Suceso en la capital manchega. Una explosión en un bloque de pisos ha provocado un aparatoso incendio en la Ronda de Buenavista, en Toledo. Como informan los testigos, el fuego se ha originado a las 9:07 horas de la mañana de este martes. Al lugar de los hechos, hasta donde se han desplazado agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, han acudido también los Bomberos, que trabajan para tratar de sofocar las llamas.
Según informa el 112 de Castilla-La Mancha, “debido al incendio, varias personas han quedado atrapadas en las plantas superiores del edificio por el humo. En estos momentos se está trabajando en la extinción”. Al menos dos personas han sido atendidas por inhalación de humo y una de ellas, un hombre de 52 años, ha sido trasladada en una UVI móvil hasta el Hospital Universitario de Toledo por heridas, aunque todo parece indicar que no reviste gravedad.
Así lo ha confirmado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha acudido al lugar de los hechos en compañia de la vicealcaldesa, Inés Cañizares, se han acercado al edificio para seguir in situ la evolución del incendio.
