Fallece atropellado en Toledo un joven de 18 años mientras conducía un patinete

Un joven de 18 años perdió la vida este domingo en Toledo al sufrir un accidente mientras circulaba en patinete por la carretera TO-23, según informaron fuentes del 112

Un joven de 18 años ha fallecido en Toledo, este domingo, mientras conducía un patinete por la carretera TO-23, que une a los barrios del Polígono y Santa Bárbara de la capital castellanomanchega.

Según ha informado el 112 en redes sociales, el accidente se ha producido a las 19:45 horas en el kilómetro 1 de esta vía toledana.

En el patinete, iban montados dos ocupantes, el joven fallecido y otra chica, de la que no se ha detallado la edad, pero que ha resultado ilesa.

A la zona ha acudido la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI, que no ha podido salvar la vida al joven.

